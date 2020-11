Haute-Savoie : le projet du tunnel sous Semnoz abandonné à Annecy

Un nouvel épisode, mais peut-être pas le dernier, dans le feuilleton de plus de trente ans du tunnel sous Semnoz à Annecy. Le projet est une fois plus, mais sans surprise, renvoyé aux oubliettes. C'était une promesse de campagne du nouveau maire d'Annecy François Astorg, qui cette semaine avec les trois maires de Sevrier, Bruno Lyonnaz, de Saint-Jorioz, Michel Béal, de Duingt, Marc Rollin, et de la présidente de l'agglomération du Grand Annecy, Frédérique Lardet, a, dans un courrier, demandé au président du conseiller départemental de Haute-Savoie, Christian Monteil, d'abandonner le projet du tunnel sous Semnoz, qui jusqu'à présent constituait l'un des volets du projet global de mobilité LOLA pour désengorger le trafic sur la rive ouest du lac.

Ils me demandent de renoncer mais ce sont eux qui l'enterrent

"On renonce" est ce jeudi soir la réponse sans détour de Christian Monteil

" On va renoncer, car le tunnel sous Semnoz tout seul n'a aucun sens si il n'y a pas du bus à haut niveau de service avec, et s'il il n'y a pas la liaison entre la sortie du tunnel et la commune de Seynod qui était à la charge de l'agglo pour une soixantaine de millions d'euros. Donc ils me demandent de renoncer mais ce sont eux qui l'enterrent.

Objectif : baisse de 30 % des gaz à effets de serre sur 6 ans

"L'abandon du projet du tunnel est le résultat d'une large concertation avec les élus et les populations concernées sur la rive ouest " explique de son côté Frédérique Lardet .

Le tunnel ne passait pas, notamment parce qu'il fallait protéger le lac, et que les particules qui se déposent sur le bitume se retrouvent dans l'eau. Notre intérêt à nous c'est de protéger notre environnement. L'eau bien sûr, et la qualité de l'air, avec c'est notre objectif, une réduction des gaz à effets de serre de 50% d'ici 10 ans et 30 % sur ce mandat.

Un lycée sur la rive ouest pour inverser les flux de circulation