Haute-Savoie: le tram à l'essai ce lundi dans les rues d'Annemasse

Annemasse, France

Après plus de deux ans et demi de travaux, et surtout 60 ans d'absence dans la ville, le tram fait son grand retour dans les rues d'Annemasse en Haute-Savoie.

le chantier du tram dans la rue du Parc à Annemasse - Annemasse Agglo

Sauf que ce lundi, c'est pour "de faux", les voyageurs ne pourront pas monter dans les rames qu'ils verront circuler ces prochains jours et semaines.

Ultimes phases de tests avant la mise en service du 15 décembre

A partir de ce lundi matin et jusqu'à fin novembre, il s'agit de tests techniques pour vérifier d'abord et à vitesse réduite le bon gabarit des rames, s'assurer qu'elles ne touchent rien sur leur passage, vérifier ensuite le système de déclenchement des feux de signalisation des rames, et aux carrefours des feux qui permettent au tram de signifier sa priorité sur les autres usagers de la route, puis contrôler également le déclenchement des deux aiguillages en début et fin de parcours.

Après deux ans et demi de travaux, le tram revient dans le centre-ville d'Annemasse - Annemasse Agglo

Une fois ces essais terminés, place à la phase 2, début décembre, baptisée la marche à blanc.

La phase de formation et de prise en main par les chauffeurs de leur machine à vitesse réelle.

Si tout roule comme prévu, le 15 décembre, en voiture les voyageurs! Du tram et du Léman express, puisque les deux équipements sont coordonnés.