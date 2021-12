Haute-Savoie : les recours des opposants à l'autoroute Machilly-Thonon rejetés par le Conseil d'Etat

Le début d'année aura un goût amer pour les opposants au projet d'autoroute entre Machilly et Thonon, dans le nord de la Haute-Savoie. Le Conseil d'état a rejeté jeudi les cinq recours déposés contre ce tronçon destiné à décongestionner la rive sud du Léman. Seule la Cour européenne des droits de l'homme, si il est saisie, peut désormais s'opposer au début des travaux.

Une défaite pour les écologistes

Présenté comme la dernière étape du dossier du désenclavement du Chablais, un serpent de mer de plus de 25 ans, cet axe de 16,5 kilomètres doit relier l'A40 au sud d'Annemasse à Thonon-les-Bains.

Le projet consiste en une autoroute à deux fois deux voies de 16,5 km pour relier l'A 40 au sud d'Annemasse à Thonon-les-Bains - Dreal

Cet avis rendu par la plus haute juridiction administrative française est une défaite pour tous les acteurs qui dénoncent depuis des années un non-sens écologique. Les recours étaient portés par Europe Écologie-Les Verts région Savoie, les villes de Genève et Carouge, l'Association de Concertation et de Proposition pour l'Aménagement (ACPAT), l’association Action Abandon Autoroute et l’Union des fédérations Rhône-Alpes de protection de la nature.