CARTE - 20 bornes pour véhicules électriques installées d'ici la fin de l'année en Haute-Vienne

Ce sont les premières bornes publiques pour recharger des véhicules électriques ou hybrides en Haute-Vienne, hors agglomération de Limoges Métropole. Le SEHV, Syndicat Energies Haute-Vienne, vient de commencer l'installation de ces équipements. Un total de 20 bornes de recharge, dont 13 d'une puissance de 22kVA et 7 à recharge rapide d'une puissance de 50kVA. Six bornes sont en activité depuis fin juillet.

Il existe déjà des bornes de rechargement privées dans des entreprises, sur des parkings de supermarchés. Mais, contrairement à la Corrèze, qui compte déjà près d'une trentaine de bornes publiques, la Haute Vienne, excepté le territoire de Limoges Métropole qui a son propre réseau, était dépourvue de ces installations qui vont donc mailler le territoire du nord au sud et d'est en ouest. Au total ce sont 33 points de recharge qui vont être installés en 2021. Un investissement d'environ 552.000 euros, sans compter l'aide de la Région, de l'Etat via le plan France Relance et de l'Ademe.

Carte d'implantation des bornes électriques en Haute-Vienne - © SEHV

Critères géographiques et flux routiers

16 communes ont été retenues par le SEHV pour l'installation de ces bornes. Elles font partie d'un schéma départemental. Les élus ont voulu prendre le temps et de pas faire comme d'autres départements qui ont installé beaucoup de bornes, qui aujourd'hui ne sont pas utilisées. Pour cela, le syndicat s'est appuyé sur l'expertise d'un cabinet d'études et a déterminé deux critères.

Les 16 communes et les lieux d'implantation des 20 bornes électriques - © SEHV

Le premier critère est celui de la proximité, l'intérêt touristique. Ainsi, des bornes sont en fonctionnement à Rochechouart, au village martyr d'Oradour-sur-Glane et qu'une autre sera mise en service au lac de Saint-Pardoux d'ici la fin de l'année. Le second critère est celui du trafic routier et ces automobilistes de passage qui ont besoin de recharger avec des bornes rapides.

Ce n'est donc ce n'est pas tant l'habitant de la commune, qui lui recharge à domicile, mais plutôt les touristes et les gens de passage qui sont visés. D'autant que toutes les bornes sont obligatoirement géoréférencées sur une carte. Leur implantation a été pensée pour rassurer les conducteurs de véhicules électriques face à la panne de batterie.

Sans compter 15 autres communes, qui auront aussi leur borne l'an prochain. Leur demande est validée, mais elles paieront elle même l'équipement, soit un coût entre 11.000 et 30.000 euros selon la puissance de l'appareil.

15 bornes supplémentaires, hors schéma départemental, vont être financées par les communes elles-mêmes - © SEHV

Un abonnement interdépartemental

Autre avantage, le SEHV intègre le réseau Mobive et ses 700 bornes déjà installées en Nouvelle-Aquitaine. L'abonnement annuel de 18 euros est valable dans de nombreux départements pour faciliter l'itinérance.