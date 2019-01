Haute-Vienne : début ce vendredi de la concertation publique sur la création d'un créneau de dépassement sur la RN147

C'est ce vendredi 18 janvier que débute la concertation publique sur la création d'un créneau de dépassement entre Limoges et Bellac. C'est le premier acte de la mise en place des aménagements à venir sur la RN147, la route entre Limoges et Poitiers, où la circulation est un véritable casse-tête.

Haute-Vienne, France

La concertation publique, qui débute ce vendredi et qui va durer jusqu'au 14 février, sur la création d'un créneau de dépassement entre Limoges et Bellac est le premier acte de la mise en place des aménagements à venir sur la RN147.

Cette concertation a un double objectif : à la fois choisir la localisation exacte de ce futur créneau de dépassement à 2X2 voies, mais aussi sa méthode d’aménagement. Pour ce qui est de la localisation, deux sites sont pressentis : l'un est situé sur la commune de Berneuil, l'autre sur la commune de Chamborêt.

Deux sites seront proposés aux avis source: DREAL Nouvelle Aquitaine - © DREAL Nouvelle-Aquitaine

En ce qui concerne le type d'aménagement, il s'agira de déterminer s'il est mieux de créer un créneau distinct de la voie actuelle, ou s'il vaut mieux élargir la route existante, quelle que soit l'option choisie pour le faire. Dans tous les cas, sur ce futur créneau à 2 x 2 voies, la vitesse maximale sera portée à 110 km/h, car le but est bien sûr de créer une bouffée d'air pour les conducteurs parfois au bord de la crise de nerfs, en fluidifiant le trafic actuellement évalué à 8000 véhicules par jour dans les deux sens de circulations. Selon les prévisions officielles, il pourrait y en avoir 2.000 de plus à l'horizon 2040, dont 15% de poids lourds...

Les modalités de la concertation

D'ici le 14 février, le public est invité à prendre connaissance du projet de l’Etat et à exprimer son avis. 4 réunions publiques sont prévues:

le 18 janvier 2019 à Chamborêt à 19h : réunion d’ouverture. Salle des fêtes (34 avenue du 8 mai 1945).

le 25 janvier 2019 à Bellac à 15h : ateliers thématiques pour Berneuil. Centre Culturel municipal (rue des Rochettes).

le 1 février 2019 à Chamborêt à 15h : ateliers thématiques pour Chamborêt. Salles des Fêtes (34 avenue du 8 mai 1945).

Le 14 février 2019 à Bellac à 19h : Salle Jean Blanzat (rue des Rochettes) : réunion de clôture.

Dans les mairies de Chamborêt et de Berneuil, chacun pourra y consulter le dossier de concertation et consigner ses questions et remarques sur un registre. A l’issue de cette concertation , l’Etat publiera un bilan intégrant les évolutions retenues suite aux avis du public.