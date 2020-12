Limousin - Deux véhicules de la Dirco accidentés en deux jours sur l'Autoroute A20

En deux jours, deux véhicules de la Dirco ont été endommagés dans deux accidents survenus sur l'A20, en Haute-Vienne mercredi, et en Corrèze jeudi. La plus grande prudence est recommandée aux automobilistes à l'approche des chantiers autoroutiers.

Deux accidents en deux jours, cela commence à faire beaucoup pour la Direction des Routes du Centre-Ouest, qui gère notamment les infrastructures de l'Autoroute A20.

Ce jeudi, alors qu’une équipe du centre d’entretien et d’intervention de la Dirco d’Uzerche intervenait dans le cadre d’un chantier fauchage du terre plein central sur l’autoroute A20 au niveau d’Uzerche (Corrèze) dans le sens Paris-province, une voiture est venue percuter la flèche lumineuse de rabattement positionnée pour protéger les agents et le chantier. Fort heureusement, il n’ y a eu que de légers dégâts matériels pour la DIR Centre-Ouest et aucun personnel n'a été blessé.

Deux accidents en deux jours sur l'A20

Mercredi matin déjà, un fourgon de la DIRCO dont les agents intervenaient sur l'A20, avait été percuté à hauteur de Saint-Germain-les-Belles, au Sud de la Haute-Vienne. Là non plus fort, heureusement, aucun agent n'avait été blessé, en revanche le fourgon avait été sérieusement endommagé.

Sur les 12 derniers mois, la DIR Centre-Ouest a subi 10 accidents matériels. Elle recommande donc aux automobilistes la plus grande prudence à l'approche des chantiers sur l'Autoroute A20, en ce début de vacances de Noël où la circulation risque d'être un peu plus soutenue.