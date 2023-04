Haute-Vienne : la CFDT bloque la RN520 au nord de Limoges, la circulation interrompue jusqu'à 13H

Le blocage de la RN520 pourrait se poursuivre jusqu'à 13H. Il faut pour l'instant éviter le secteur prévient le Centre d'Ingénierie et de Gestion du Trafic

"Si vous le pouvez, évitez le secteur de la RN520", prévient le Centre d'Ingénierie et de Gestion du Trafic (CIGT) du Centre-Ouest . Ce vendredi 7 avril, la circulation est totalement interrompue sur la RN520 au nord de Limoges vers Verneuil-sur-Vienne dans le sens Limoges-Angoulême. En cause : un barrage filtrant de la CFDT sur la route, vers le rond-point de Family Village pour protester contre la réforme des retraites. Une action coup de poing qui prolonge la 11ème journée de mobilisation , hier, en Limousin. "La lutte continue, elle est longue. C'est une manière de montrer qu'il n'y a pas de relâchement de la part des équipes et qu'on lutte toujours pour aller contre cette réforme qui est complètement injuste", a réagi ce matin sur France Bleu Limousin, Jean-Paul Parot, le responsable CFDT Métallurgie en Haute-Vienne.

11 kilomètres de bouchons

Selon le CIGT, la circulation ne pourrait revenir à la normale qu'à partir de 13H. En attendant, le centre conseille de passer par les boulevards limougeauds et de privilégier les routes départementales comme la D941. Il y actuellement 11 kilomètres de bouchons, qui pourraient encore s'allonger jusqu'à la réouverture.