Haute-Vienne : la RN 145 coupée pour cinq jours entre Bellac et l'autoroute A20

Pensez à prévoir un délai supplémentaire si vous aviez prévu d'emprunter la RN145 ces prochains jours, entre Bellac et l'échangeur n°23 de l'autoroute A20, dans le nord de la Haute-Vienne. A compter de ce lundi 22 mai et pour cinq jours, cette portion de route d'une trentaine de kilomètres sera fermée, afin de réaliser des travaux. Ce chantier d'ampleur est programmé jusqu'au vendredi 25 mai inclus. Les déviations recommandées par la Direction interrégionale des routes du Centre Ouest (Dirco) allongent le trajet de plusieurs dizaines de kilomètres.

ⓘ Publicité

Bellac - La Souterraine, via Limoges

La Dirco précise que "ces restrictions interviennent dans le cadre de travaux d’enfouissement de réseaux électrique pour le compte de RTE". Compte tenu de la gêne occasionnée, il a également été décidé "d’optimiser cette coupure d’axe" en procédant en même temps à des travaux de réfection de chaussée et à la pose de signalisation. Concernant les déviations, la Dirco propose les itinéraires suivants :

Sens Guéret vers Bellac : emprunter l’autoroute A20 en direction de Toulouse, sortir à l’échangeur n°28 vers la RN520 en direction d’Angoulême puis la RN147 jusqu’à Bellac.

: emprunter l’autoroute A20 en direction de Toulouse, sortir à l’échangeur n°28 vers la RN520 en direction d’Angoulême puis la RN147 jusqu’à Bellac. Sens Bellac – Guéret/Paris : emprunter la RN147 en direction de Limoges, la RN520, puis l’autoroute A20 en direction de Paris par l’échangeur n°28 jusqu’à l’échangeur n°23a en direction de Guéret.

En résumé, il est conseillé de descendre jusqu'à Limoges via la RN147 d'un côté ou via l'A20 de l'autre, pour ensuite remonter vers Bellac ou vers La Souterraine/Guéret/Paris, selon votre destination. Pour les riverains, des dessertes locales, plus courtes, sont assurées via les RD7 et RD942.