Haute-Vienne: la RN147 est fermée jusqu'au 5 avril prochain

Pour les besoins de deux chantiers sur la Route Nationale 147, la Direction Interdépartementales des Routes du Centre-Ouest va fermer cet axe qui relie notamment Poitiers et Limoges. Deux déviations sont mises en place, non sans faire grincer quelques dents.

Limoges, France

Deux chantiers vont être menés jusqu'au 5 avril prochain sur la Route Nationale 147 qui relie Poitiers et Limoges. L'un concerne le passage à niveau sur la commune de Peyrilhac, l'autre la réfection de la chaussée dans les virages de la Varogne sur la commune de Berneuil. Pour celà, la DIRCO (Direction interdépartementale des Routes du Centre-Ouest) ferme la RN 147 durant près de 3 semaines. Pas de panique : deux déviations sont mises en place, même si elles font quelque peu grincer des dents les riverains.

Deux déviations mises en place entre Bellac et Limoges

Deux déviations sont mises en place dès ce lundi et jusqu'au 5 avril prochain. La première concerne les trajets du quotidien, l'autre les poids lourds et autres véhicules légers.

Une déviation via les routes départementales pour les trajets du quotidien

Une déviation locale est ainsi mise en place pour les véhicules légers, en particulier pour les trajets domicile-travail entre Bellac et Limoges. Les usagers sont invités à circuler sur la RD7, RD711, RD5, RD 7 puis RD 1 pour régagner ensuite la portion accessible de la RN 147. Les usagers traverseront ainsi les communes de Thouron, du Buis ou encore de Roussac.

Une déviation via la RN 145 pour les poids-lourds

Les poids-lourds et les autres véhicules légers sont invités à passer par la route nationale 145 pour ensuite rejoindre l'autoroute A20. Dans les faits, ils vont donc rouler de Bellac jusqu'au croisement entre Haute-Vienne et Creuse où ils pourront regagner l'autoroute A20 jusqu'à Limoges.

Dans le sens inverse, ils prendront donc l'autoroute A20 à Limoges, avant de sortir à la sortie 23 pour rejoindre la Nationale 145 puis Poitiers.

Deux déviations sont mises en place pour les trajets du quotidien mais aussi pour les poids-lourds jusqu'au 5 avril prochain. - © DIRCO

Les travaux doivent s'achever le 5 avril prochain, mais la DIRCO rappelle que les dates peuvent évoluer en fonction des aléas climatiques.

Des déviations qui font grincer des dents

Partir plus tôt au travail

A Thouron, au Buis ou encore à Roussac notamment, les habitants vont donc subir pendant près de 3 semaines un trafic routier plus intensif que d'habitude et cela inquiète. Arnaud, vit à l'écart de la départementale, dans la partie ancienne du village de Thouron. Il sait d'ores et déjà qu'il va devoir s'adapter pour aller travailler le matin. _"On va voir comment ça se passe les premiers jours, mais oui il va falloir anticiper et partir plus tôt_. Ca risque d'être encombré et ralenti car ce sont des petites routes et ce n'est pas forcément fait pour accepter un flux important de voiture" expliquet-il.

Plus de circulation, et plus de nuisance sonore

Dans la commune voisine du Buis, Marie-José s'inquiète du bruit. "tous les matins ça commence à 5h30" explique la retraité, et ça ne va donc pas s'arranger les semaines à venir. Sa chambre donne directement sur la route. "Je sais que le bruit me dérange. On s'y est fait un petit peu avec mon mari, j'ai installé des rideaux phoniques mais ça ne suffit pas" détaille-t-elle,avant de troquer mauvaise fortune contre bon coeur : _"On prendra sur nous et surtout on prendra la voiture pour aller se promener ! "lance Marie José en souriant. _

Inquiétudes pour les enfants, et les animaux habitués à traverser librement la route

Cécile, elle, n'a pas vraiment envie de sourire. Elle habite aussi en bord de route sur la commune de Thouron, et lors d'une précédente déviation, l'un de ses chats a été mortellement renversé. Problème, "Je ne peux pas les enfermer, mes chats ont été habitués à être dehors" alors elle l'avoue, elle va passer ces trois prochaines semaines avec une boule au ventre en espérant qu' "un nouveau malheur ne touchent pas ses chats" .

Mais Cécile s'inquiète également pour son fils. "Il a l'habitude de traverser la route pour aller jouer avec le petit garçon d'en face, ils ont le même âge" . Elle trouve que les voitures roulent déjà bien assez vite comme ça, et plus de voitures c'est forcément plus de risques pour cette maman. Les habitudes de la famille vont quelque peu changer donc, _"_On va accompagner les enfants pour traverser" . Mais Cécile compte aussi sur le bon sens des conducteurs pour ralentir à l'approche de l'arrêt de bus devant chez elle.

Des conducteurs qui, elle l'espère, ralentiront aussi dans les virages, car ils sont souvent le terrain de jeu des cyclistes, dont bon nombre apprécient ces petites routes alliant lignes droites et virages entre champs et étangs.