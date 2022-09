Haute-Vienne : les poids-lourds interdits de doubler sur la RN 520

Les poids-lourds de plus de 3,5 tonnes n'ont plus le droit de doubler sur la RN 520 en Haute-Vienne, à partir de ce samedi 1er octobre.

A compter de ce samedi 1er octobre, les camion n'ont plus le droit de doubler sur la RN 520, qui assure la liaison entre l’autoroute A20 et la RN 141. La mesure concerne les poids lourds de plus de 3,5 tonnes et la préfecture de la Haute-Vienne invoque des raisons de sécurité pour la justifier. Les services de l'Etat soulignent qu'il y a eu 16 accidents dont un mortel l'an dernier sur cette route.

L'axe, qui s'étend sur 14 kilomètres, est fréquenté en moyenne par 17.000 véhicules chaque jour, dont 4.100 camions. Le but est donc de rendre cette RN 520 plus sûre pour tous, mais aussi de fluidifier le trafic, très engorgé entre les camions en transit et la circulation locale liée aux trajets "domicile - travail" et à l'accès aux commerces du "Family Village", ainsi qu'à la zone industrielle nord de Limoges. Dans un communiqué publié ce vendredi soir, la préfecture met également deux autres avantages en avant : "une diminution de la pollution de l'air et une baisse de la consommation de carburants pour les usagers de la route."