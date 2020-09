Haute-Vienne : à Saint-Pardoux, la passerelle reliant Santrop à Chabannes a finalement convaincu les riverains

Source de polémique avec les riverains lors de sa construction, la passerelle métallique reliant les sites de Santrop et de Chabannes, financée en partie par le Conseil Départemental de la Haute-Vienne, s'inscrit dans l'aménagement touristique et le développement du lac de Saint-Pardoux. Avec sa structure métallique imposante, l'édifice ne laisse pas indifférent les riverains comme Marie France :"au départ je vous dis, elle me choquait ! Mais par rapport à l'usage que l'on va en faire il fallait ça". Même les plus récalcitrants sont prêts à revoir leur copie :"j'étais contre ce projet et finalement en la voyant je reviens sur ce que je pensais et ça va être très bien", confie Christiane.

La passerelle sera ouverte aux piétons et aux cyclistes d'ici la fin du mois de septembre © Radio France - F.CANO

Le coût pour un tel édifice s'élève à 2.8 millions d'euros. Un investissement nécessaire pour relier les deux sites de Santrop et de Chabannes. Séparés d'une centaine de mètres par un bras du lac, les deux sites se tournaient le dos :"on a des équipements qui sont d'un côté et de l'autre comme la piscine et le centre d'hébergement. Pour aller de l'un à l'autre il fallait prendre la voiture ou le vélo. Ça prenait du temps et ça posait un problème", insiste Françis Buge, Le Directeur général des services au Conseil Départemental de la Haute-Vienne. Un plus pour Maxime qui est salarié sur la base nautique de Chabannes :"Actuellement c'est 45 minutes de marche pour venir jusqu'ici, donc là avec la passerelle, les vacanciers seront chez nous en 5 minutes !"