Un avion bi-moteur s'est écrasé ce mardi après midi dans un champ à Verneuil-sur-Vienne. Le pilote et son passager ont été grièvement blessés et transportés au CHU de Limoges .

Verneuil-sur-Vienne, Haute-Vienne, France

Le crash a eu lieu vers 15h30 ce mardi. L'appareil , un bi-moteur avait décollé de Limoges Bellegarde et s'est écrasé quelques minutes plus tard dans un champ à Verneuil-sur-Vienne , au lieu dit les Places.

Le pilote et son passager sont gravement blessés et ont été transportés au CHU de Limoges. L'avion appartenait à IMAO, une entreprise de cartographie aérienne implantée à Limoges. On ne connait pas encore les causes de l'accident.

Plus d'infos à venir.