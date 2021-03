Ouverture des TER à la concurrence dans les Hauts-de-France: Transdev se lance

La course commence à s'accélérer dans le processus d'ouverture à la concurrence de trois ensembles de lignes TER dans les Hauts-de-France. Alors que l'appel d'offres a été lancé mais que le cahier des charges n'a pas encore été communiqué aux entreprises candidates, le groupe Transdev a officialisé devant la presse ce mardi sa candidature pour l'exploitation de ces trois lignes: l'étoile de Saint-Pol-sur-Ternoise (lignes de St-Pol vers Arras, Béthune/Lille, Etaples), l'étoile d'Amiens et la ligne Paris-Beauvais.

Transdev, qui est une filiale de la Caisse des Dépôts, est déjà bien implanté dans la région avec la gestion de plusieurs réseaux de bus, notamment les réseaux Tadao à Lens, DK'Bus à Dunkerque ou encore Calais Opale Bus. Mais surtout, Transdev met en avant son expérience acquise à l'étranger en matière de ferroviaire, en particulier en Allemagne où le groupe exploite des lignes depuis 25 ans, l'Allemagne ayant fait très tôt le choix de l'ouverture à la concurrence. Le groupe met en avant la plus grande qualité de service qui lui a permis de rendre le train plus attractif, avec, à la clef, un nombre de voyageurs en hausse dans les trains.

Transdev a vu le nombre de ses passagers augmenter sur les lignes ferroviaires qu'il exploite en Allemagne - @ Transdev Uwe Miethe

Le groupe annonce qu'il portera une attention particulière à la ponctualité, à la qualité du service en bord et en gare ou encore à l'interconnexion avec les autres modes de transport (par exemple mieux coordonner les horaires des bus et des trains) mais sans plus de détails puisque la région n'a pas encore communiqué le cahier des charges aux entreprises candidates.

Qu'est-ce qui changera pour les voyageurs?

Peu et beaucoup de choses à la fois! L'ouverture à la concurrence sur les lignes TER, qui sera obligatoire en France en 2024, mettra fin au monopole de la SNCF. Ce seront des opérateurs privés qui se verront confier l'exploitation des lignes et la maintenance des trains, mais les trains eux resteront bien propriété de la région. Mais le but recherché, avec l'émulation créée par la concurrence, est bien d'améliorer le service à tous points de vue: moins de trains supprimés, moins de retards, plus de services à bord, etc.

La région des Hauts-de-France a été l'une des premières à se lancer dans l'ouverture à la concurrence. Ces trois premiers lots représentent environ 20% des TER dans la région. Mais d'autres lignes devraient bientôt s'ouvrir à la concurrence: la région vient de voter une motion ouvrant la voie à l'ouverture à la concurrence sur la ligne Paris-Maubeuge / Cambrai et sur la ligne Paris / Calais. Il ne s'agit en aucun cas d'une privatisation mais bien d'une délégation de service public. L'entretien des voies et de la signalisation resteront par exemple à la charge de la SNCF.