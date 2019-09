Hauts-de-France : la carte grise bientôt gratuite pour l'achat d'un véhicule propre

Hauts-de-France, France

La carte grise sera bientôt gratuite si vous achetez un véhicule propre et si vous habitez dans les Hauts-de-France. C'est Xavier Bertrand lui-même qui l'annonce ce jeudi matin. Le président de région était l'invité de la matinale de France Bleu Picardie. "A partir du 1er janvier 2020, la carte grise pour les véhicules éthanol, électriques, hybrides sera gratuite intégralement dans les Hauts-de-France. Pour la région c'est un manque à gagner, mais je pense sincèrement que cela vaut la peine d’accompagner le passage aux véhicule propre."

Cette mesure faire partie d'un plan pour l'environnement, plus vaste, sur lequel le conseil régional planche en ce moment et qui devrait être dévoilé das quelques mois. "Nous présenterons avant la fin de l'année une nouvelle stratégie, beaucoup plus ambitieuse pour la région," précise Xavier Bertrand. Cette prise de conscience écologique dans la société française n'est pas un effet de mode. Les jeunes nous font la leçon et ils ont bien raison, car dans 10 ans il sera trop tard."

Conversion au bioéthanol

A l'heure actuelle, et dans un contexte de hausse importante des prix des carburants, la région Hauts-de-France finance déjà - sous conditions - la conversion au bioéthanol d'une voiture essence, à hauteur de 30%.

"Ce serait bien que le gouvernement entende le message. Avec tout ce qui se passe en Arabie Saoudite, s'il y a une flambée du pétrole, il ne va pas falloir se réveiller trop tard pour dire 'il faut qu'on mette en place une taxe flottante'. Cela avait été demandé en novembre dernier. Ce message là est toujours d'actualité surtout avec ce qu'il se passe dans le Golfe."

L'interview intégrale de Xavier Bertrand sur France Bleu Picardie est à réécouter ici.