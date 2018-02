Lille, France

"On ne veut plus que le permis de conduire soit synonyme de galère pour des jeunes sur le point de trouver du travail" : après l'aide aux transports, l'aide à la garde d'enfants, Xavier Bertrand ajoute un nouveau dispositif en faveur de la mobilité et de la recherche d'emploi. Cette fois c'est une aide au permis de conduire, elle a été votée en séance plénière jeudi à Lille.

"L'idée c'est qu'un jeune qui va avoir besoin de son permis de conduire pour trouver du travail pourra bénéficier de cette aide. La région prêtera une somme équivalente à 90 % du prix du permis. Ensuite le bénéficiaire nous la remboursera sans intérêt une fois qu'il aura trouvé du travail. Et ça pourra se faire par toutes petites mensualités", détaille le président de la région.

Il y aura plusieurs conditions : d'abord effectivement être sur le point de trouver un travail. "Un jeune de 18 ans qui se lance dans des études de médecine ne pourra pas y prétendre", avertit Xavier Bertrand. Et puis il y aura des conditions de revenus, comme pour l'aide aux transports.

La région promet de financer ainsi 10 000 permis chaque année. Le dispositif devrait entrer en vigueur en avril.