Hauts-de-France : la SNCF promet davantage de TER à partir du 14 novembre, mais reste en offre dégradée

Il y aura du mieux, mais la SNCF reconnaît elle-même que l'on ne revient pas encore à "l'offre maximale". Dans un communiqué publié ce vendredi, la compagnie annonce qu'elle maintient son plan de transport allégé pendant encore une semaine, mais que de nouveaux TER seront mis en circulation à partir du 14 novembre dans les Hauts-de-France.

38 trains pour compenser 136 suppressions

En raison d'un manque de conducteurs de train (65 selon la SNCF) et afin d'assurer "la fiabilité de l'offre de transport", la compagnie avait annoncé qu'elle allait supprimer, pendant les vacances de la Toussaint, 136 trains sur les 1 255 trains qui parcourent chaque jour la région. Cette offre dégradée sera maintenue pour "sept jours supplémentaires" afin de "tenir compte des ressources disponibles", écrit la SNCF.

Mais de nouveaux trains sont annoncés : 17 trains supplémentaires à compter du 14 novembre, puis 21 autres à partir du 12 décembre. "Les trains remis en circulation ont été définis pour répondre en priorité aux lignes où la fréquentation est la plus forte et les besoins les plus sensibles, comme demandé par l’autorité organisatrice, la Région Hauts-de-France", poursuit la SNCF dans son communiqué.

La réponse de Xavier Bertrand

17 trains au 14 novembre, 21 à partir du 12 décembre : on reste loin des 136 trains supprimés pour la Toussaint. Ce qui n'a pas échappé au président de la Région. "Vous souhaitez aujourd'hui prolonger ce plan de transport adapté en réinjectant sur le réseau 38 trains qui permettraient, selon la SNCF, d'améliorer la situation des usagers du TER Hauts-de-France", écrit Xavier Bertrand dans un courrier adressé au PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou.

Dans le même courrier, le président de la Région met également en doute les chiffres avancés par la SNCF. Selon lui, entre le 28 octobre et le 3 novembre, ce sont plus de 180 suppressions quotidiennes (jusqu'à 223 le 31 octobre) qui ont été recensés sur le réseau TER Hauts-de-France. "Vous comprendrez dès lors que la région attend davantage de garanties et de réponses", poursuit Xavier Bertrand.

"Conscient de la nécessité de revenir au plus vite à l’offre maximale, poursuit la SNCF dans son communiqué, SNCF Voyageurs renforce et accélère son programme de recrutement sans précédent avec 440 nouveaux collaborateurs chez TER Hauts-de-France pour 2022. Durant les premiers mois de 2023, l’intégration de recrues en fin de formation dans les équipes opérationnelles permettra de proposer de nouvelles étapes d’amélioration de l’offre de transport."