Hauts-de-France : les élus de gauche tirent le signal d'alarme sur les TER

"Le TER doit être une grande cause nationale". Karima Delli, la cheffe du groupe EELV-LFI au conseil régional présente clairement l'enjeu au moment où la SNCF n'est plus en capacité d'honorer ses engagements vis-à-vis de la région dans les Hauts-de-France. L'élue regrette les coups de semonce de Xavier Bertrand, le président du conseil régional, à la SNCF dans ce dossier.

"Il faut en finir avec le temps de la division quand la SNCF et la région sont en concurrence. Que le temps de l'addition s'ouvre !" L'élue régionale, également présidente de la commission transports au parlement européen liste les remèdes à apporter :

- Réévaluation de l'enveloppe Etat/Région

- revalorisation des métiers du rail pour attirer des conducteurs

- Création d'un institut français des métiers du train

- Mise en place d'une redevance poids lourds pour financer les investissements dans le rail

- Gratuité pour les moins de 26 ans

Ces mesures, dont un investissement massif, doivent permettre de mettre à niveau un réseau vieillissant qui n'a pas été renouvelé depuis une trentaine d'années sur nombre de lignes ralentissant la circulation des trains et causant des retards :

Plus aucune ligne au ralenti. Même les lapions vont plus vite !

Combat de boue entre Xavier Bertrand et la SNCF

Du côté de la France Insoumise, on attaque les postures de Xavier Bertrand qui égratigne la SNCF et s'agace du service rendu aux usagers : "Plutôt que de faire ce combat de boue, ce duo comique Laurel et Hardy, se moque Julien Poix, conseiller régional LFI, où Laurel est la région et Hardy la SNCF, allons taper à la porte de Mr Beaune (le ministre des Transports) pour lui dire de créer de nouvelles lignes comme Acsq-Orchies, Lille-Comines, Le Tréport-Abbevile,... et donner un chèque conséquent pour équiper en matériel".

L'élu détourne du coup un slogan inventé au début de son 1er mandat de président par Xavier Bertrand qui voulait mettre en place la règle des 3A (Assis, Avertis et A l'heure). Julien Poix dresse le constat des 3E aujourd'hui :

On est passé des 3A aux 3E : En retard, Enlisement et Ennui permanent pour les usagers et les cheminots.

Ces élus défendent donc la SNCF qui servirait de bouc émissaire facile après des années de désengagement de l'Etat. La solution de l'ouverture au privé n'est pas la bonne non plus pour ces conseillers régionaux qui craignent que cela ne rende encore plus complexe le réseau, notamment en cas de retard ou d'annulation de trains si l'on doit prendre une correspondance.