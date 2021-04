Hauts-de-France : un abonnement TER pour ceux qui télétravaillent

La région proposera à partir du 1er mai un abonnement TER pensé pour les personnes qui télétravaillent et qui n'effectuent plus qu'un ou deux déplacements hebdomadaires par exemple.

"Mon Abo 10 trajets": c'est le nom du nouvel abonnement TER que la région des Hauts-de-France proposera à partir du 1er mai. L'objectif est de s'adapter au télétravail qui s'est fortement développé en cette période de crise sanitaire et donc de proposer des abonnements pour les personnes en télétravail qui se déplacent une ou deux fois par semain ou pour ceux qui travaillent à temps partiel.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'abonnement se présente sous la forme d'un carnet de 10 trajets TER à prix réduits. L'abonnement sera valable pour un mois glissant (de date à date), et il contiendra 10 trajets sur un parcours défini lors de l'achat. Il permet à l'usager de bénéficier de 67% de réduction par rapport au tarif de l'abonnement normal. Il est éligible à la prime transport (dont le remboursement par l'employeur est à hauteur de 50%).

Il est distribué sur la carte Pass Pass via les distributeurs de billets régionaux et les guichets en gare. Il est valable pour les trajets TER au sein de la région Hauts-de-France et vers la gare Paris-Nord mais uniquement dans les TER Hauts-de-France.

Toutes les infos sur: www.ter.sncf.com/hauts-de-france