Hellfest : des billets de TER à 5 euros pour se rendre à Clisson

Pour ceux et celles qui veulent laisser la voiture au garage pour aller au Hellfest, la SNCF met en vente des billets de TER à 5 euros le trajet pour se rendre à Clisson. Ces billets sont en vente dès ce mercredi au départ ou à destination de toutes les gares des Pays de la Loire ainsi que depuis les gares de Redon, Vitré, Alençon, Nogent-le-Rotrou, La Rochelle et Bressuire. L'origine ou la destination doit absolument être la gare de Clisson et pour bénéficier de ce tarif, il faut pouvoir présenter au contrôleur un billet d'entrée au festival.

Pour repartir du Hellfest à destination de Nantes, la SNCF va mettre des trains supplémentaires durant les nuits du festival jusqu'à lundi matin.