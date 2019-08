Héricourt : des bus à la demande jusqu'à l'hôpital de Trévenans

Il sera désormais possible d'aller d'Héricourt à l'hôpital Nord Franche-Comté en bus. Il s'agit d'un nouveau service à la demande. Il sera mis en place à partir de ce lundi 2 septembre et testé pendant un an par La communauté de communes du pays d'Héricourt.