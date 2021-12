Contournement Est de Rouen: "Une date très importante pour toute la Normandie" salue Hervé Morin

L'Etat autorise le projet de contournement Est de Rouen et donc la construction d'une autoroute de 41km à l'est de la ville, pour relier l'A28 à l'A13. Tandis que les opposants dénoncent un projet d'un autre temps les partisans se réjouissent à l'image du président de région Normandie Hervé Morin.

C'est Noël avant l'heure pour les partisans au projet de contournement Est de Rouen. Le Premier ministre Jean Castex l'annonce à Paris-Normandie. Pour en finir avec les embouteillages dans et autour de Rouen il s'agit de construire une autoroute de 41 km entre l'A28 à l'A13. En février dernier, la Métropole de Rouen avait voté contre le financement, mettant en avant des motifs écologiques. La région Normandie et le département de la Seine-Maritime avaient alors compensé les 66 millions d'euros manquants. Au total le contournement Est doit coûter moins d'1 milliard d'euros dont la moitié d'argent public, le reste payé par le futur concessionnaire. L'Etat lancera début 2022 un appel à candidatures pour le trouver avec un début des travaux prévu en 2027-2028 pour une mise en service pas avant 2030-2031.

Tracé du contournement Est de Rouen

Le maire PS et président de la métropole de Rouen Nicolas Mayer Rossignol dénonce un projet d'un "autre temps" et les écologistes un projet "climaticide". Pour le président de région Normandie, le centriste Hervé Morin, invité ce mercredi de France Bleu Normandie c'est en revanche une bonne nouvelle: "Heureux parce-que cela a été un énorme effort depuis plusieurs années. Je vous rappelle que c'est un projet dont on parle depuis la fin des années 60. Quand vous prenez le boulevard de la zone industrielle avec ses centaines de poids lourds les uns derrière les autres, avec des plaques minéralogiques venant de toute l'Europe, est-ce que tout ça doit passer par le centre de Rouen ?" souligne Hervé Morin. A la question du futur péage qui dissuaderait d'emprunter cette future autoroute le président du conseil régional estime "qu'il suffit de dissuader les poids-lourds de passer par le centre de Rouen".

La ville de Rouen, seule agglo de plus de 400 000 habitants, à ne pas avoir de contournement. © Radio France - Bénédicte Courret

On a passé une étape très importante. Hervé Morin

A l'accusation de projet "climaticide" portée par les écologistes, Hervé Morin ajoute: "On va quand même changer de modèle. Vous commencez à voir les premiers camions à hydrogène, la mobilité faite à partir du pétrole, c'est bientôt la fin. Et donc, dans 10 ou 15 ans vous aurez toujours des poids-lourds mais plus de moteurs à explosion comme aujourd'hui".

