"Hier, j'ai dégagé cinq voitures au tracteur" : Dans l'Orne, une route de tous les dangers avec le verglas

L'agence routière départementale de l'Orne a fermé la RD113 à la circulation depuis jeudi midi, à cause des plaques de verglas. Le passage de plusieurs saleuses n'a pas pu en venir à bout. Plusieurs voitures ont perdu le contrôle, et c'est le maire qui doit les dépanner au tracteur.

"Les gens, malgré qu'on leur dit que la côte fait 12%, ils veulent monter la côte !". Frédéric Godet est très remonté. Maire délégué de Aubry-en-Exmes, sur la commune de Gouffern-en-Auge dans l'Orne, l'agriculteur vient de passer ces deux derniers jours sur son tracteur, à venir dégager des voitures tombées dans le fossé de la départementale qui traverse son village.

"Les 3/4 des voitures patinent et se mettent en travers"

Il faut dire que la RD113 n'est pas n'importe quelle route. Elle relie Argentan à Gouffern-en-Auge, au nord, en serpentant dans une colline cachée dans une épaisse forêt. Et dans le secteur, les habitués connaissent bien cette route. Et surtout la grosse côte à l'entrée des bois : "Les arbres cachent le soleil à la route, donc les plaques de verglas ne dégèlent jamais", explique Jean-Michel, un retraité du coin.

C'est une départementale, elle passe sur ma commune, normalement je n'ai pas à m'en occuper. Mais tous les 10 ans, quand il y a un hiver brutal, les trois-quart des voitures patinent et se mettent en travers. Hier, j'en avais cinq à sept heures du soir, et encore trois à 21 heures

Pourtant, un panneau prévient en bas de la côte : "Risque de verglas". "Moi j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, en plein couvre-feu, des retraités de 70 ans se baladent dans la forêt à 11 heures du soir. Et avec des pneus lisses en plus", s'agace Frédéric Godet : "Et on va les chercher, parce qu'on ne va pas les laisser passer la nuit par -10° dans la forêt !".

Un des vestiges de sorties de route, dans la côte de la RD113. © Radio France - Marc Bertrand

Trois passages de saleuses, sans succès

Les saleuses du département, passées trois fois dans la journée de jeudi, n'ont pas réussi à venir à bout des plaques de verglas. Jean-Michel, lui, prend la RD113, mais il la connaît. Et surtout, il a un gros 4x4 japonais, taillé pour ce genre de rallye. Sur la route, on voit des traces de pneus en zig-zag dans la neige, et des mottes de terre retournées sur les talus, vestiges des glissades de la nuit. Heureusement sans faire de blessés.

Mais huit voitures au fossé en une soirée, ça commence à faire beaucoup. Le maire délégué a demandé, et obtenu, que la direction des routes du conseil départemental de l'Orne ferme la RD113 à la circulation. C'est fait, depuis jeudi midi. Les saleuses sont repassées dans la journée, aux heures les plus chaudes, pour tenter de saler suffisamment pour réduire le verglas. Pas sûr que ça suffise, surtout si les températures restent négatives : "En forêt, il fait -11° la nuit".