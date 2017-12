Hommage à Johnny Hallyday à Paris : les autocaristes lorrains pris d'assaut

Des centaines de milliers de personnes sont attendues aux Champs-Elysées à Paris ce samedi 9 décembre pour rendre hommage à Johnny Hallyday. Et de nombreux Lorrains veulent y assister. La preuve ; les sociétés privées d'autocars croulent sous les appels depuis jeudi soir.

Depuis 24 heures, les sociétés privées vosgiennes de cars sont assaillies d'appels téléphoniques. Sans mauvais jeu de mots, c'est plutôt "rock and roll", confie Pascal Marco, dirigeant d'une entreprise basée à Épinal.

Grand branle-bas-de-combat

En une matinée, les salariés ont reçu une centaine d'appels et deux cars étaient déjà presque remplis. Même chose à Rambervillers, où un autocariste évalue à 300 le nombre de coups de fil, pour demander des renseignements ou réserver un aller-retour vers Paris. A la mi-journée, le directeur Stéphane Toussaint avait déjà dénombré 170 inscrits et mobilisé quatre cars pour transporter tout ce petit monde.

On a connu ça à l'époque pour l'enterrement de Diana. Cela remonte à une vingtaine d'années maintenant et on avait eu sept bus pour se rendre à l'enterrement de Lady Di à Londres. C'était très impressionnant." -Stéphane Toussaint

Pour répondre à la demande, massive, il a fallu s'organiser autrement. "On avait pas prévu que cela appelle autant, dès huit heures. Donc il y a un salarié qui a changé d'agence et qui est revenu chez nous pour appuyer et qu'on puisse honorer tous les appels", raconte Pascal Marco. Et tout le monde ne pourra pas avoir de place :

Avec les marchés de Noël, tout notre parc est utilisé demain. Donc on a pris sur nos réserves et ce seront les cadres de l'entreprise qui vont conduire les cars pour assurer ces prestations." - Pascal Marco

Certaines compagnies ont fixé leur départ à 3 heures de Saint-Dié, 4 heures d'Epinal et 4H45 de Nancy-Brabois ou de Ludres, pour arriver vers 9h aux Invalides de Paris.