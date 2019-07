[INFO ROUTE] Hommage à Torrin et Grassi : Des services modifiés sur le réseau Lignes Azur

Chaque année, un hommage est rendu par la Ville de Nice à Torrin et Grassi, deux militants communistes, arrêtés et pendus par les nazis, le 7 juillet 1944, à l’entrée de la place Masséna.

Nice, France

Traditionnelle cérémonie d'hommage pour deux grands résistants azuréens

Ce dimanche 7 juillet, une cérémonie a lieu à l’angle de l’avenue Jean Médecin et des rues Hôtel des Postes et de la Liberté afin d’y déposer les gerbes à la mémoire de ces deux résistants Séraphin Torrin et Ange Grassi.

Le rassemblement et l'accueil des personnalités sont prévus à 20h50, devant les stèles, angle avenue Jean Médecin et rue de la Liberté avec les Dépôts de gerbes à 21h00.

Un petit rappel historique !

Le 7 juillet, vers 16 heures, les allemands font évacuer par la police la Place Masséna et ses environs. Séraphin Torrin et Ange Grassi sont pendus aux réverbères de l’Avenue de la Victoire (actuelle Avenue Jean Médecin) face aux Galeries Lafayette. La foule des niçois horrifiés, muette défile ensuite devant les corps suppliciés des deux combattants de la liberté. Chaque année, le 7 juillet, le Comité du Souvenir de la Résistance et la Ville de Nice honorent leur mémoire. C'est une belle occasion de rappeler, à toutes les générations, les événements passés sur notre Côte d'Azur, mais aussi de prévenir les événements futurs en se mobilisant pour défendre la dignité de l’homme et de la paix.

Les perturbations sur le réseau Lignes d'Azur

En raison de l'organisation de la cérémonie en hommage à Torrin et Grassi, plusieurs perturbations sont attendues sur le réseau Lignes d'Azur, ce dimanche 7 juillet 2019, de 20h45 à 21h30.

Les lignes affectées sont les suivantes : 03, 07, 09, 22, 27, 38, 70 et N3, N4 et N5

Plus précisément :

Tramway Ligne 1 : Un service partiel sera mis en place entre les stations "Henri Sappia", et "Gare Thiers" et entre "Opéra Vieille Ville" et " Hôpital Pasteur". Aucune liaison ne sera effectuées entre les stations " Gares Thiers" et "Opéra Vieille Ville".

Lignes 3, 27 et 28 : en direction de l'Ouest de Nice, après avoir effectué l'arrêt "Alberti", les lignes emprunteront la rue Alberti, le boulevard Dubouchage, le boulevard Victor Hugo, la rue Longchamp et reprendront leur itinéraire normal à partir de l'avenue de la Liberté. L'arrêt " Jean Médecin / Hôtel des Postes" ne sera pas desservi.

Lignes 7,22,70, N3, N4 et N5, en direction de l'Ouest de Nice, après avoir effectué l'arrêt "Wilson", les lignes emprunteront la rue Alberti, le boulevard Dubouchage, le boulevard Victor Hugo, la rue Longchamp et reprendront leur itinéraire normal à partir de l'avenue de la Liberté. L'arrêt " Jean Médecin / Hôtel des Postes" ne sera pas desservi.

Ligne 09/10 : au départ de "Garibaldi / Promenade des Arts", la ligne empruntera l'avenue Saint -Jean-Baptiste, l'avenue Félix Faure, l'avenue de Verdun, La Promenade des Anglais et reprendra son itinéraire normal. Les arrêts " Defly / Klein", "Hôpital Saint - Roch" , "Wilson", "Jean Médecin / Hôtel des Postes", " Grimaldi", "Rivoli" et "Gambetta / Buffa" ne seront pas desservis.

Avec France Bleu Azur, on circule en toute sérénité sur vos routes azuréennes. Bonnes vacances !