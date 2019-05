HOP! annonce la fermeture de la ligne Quimper-Orly au milieu d'un plan d'économie

Quimper, France

Quimper et la Cornouaille ne sont plus du tout des priorités pour Air France-KLM, désormais c'est clair. Lors de la réunion de ce lundi 13 mai, les représentants du personnel de la compagnie aérienne viennent d'apprendre les détails du large plan d'économie qu'elle doit mener.

Suppressions de postes... et de lignes !

465 postes supprimés, mais aucun "départs contraints" assure la direction dans son communiqué, ça c'est le premier point. Ce plan va s'étaler sur un peu plus d'un an. Mais l'entreprise veut aussi s'attaquer à ce qui, pour elle, devient une grande difficulté : le court-courrier, et les destinations très concurrencées par l'offre TGV.

La ligne Quimper / Orly fermée "cet été"

La ligne Quimper / Orly en fait partie. Elle est déficitaire, et cible des critiques depuis déjà plusieurs saisons. Et si Air France passait aux actes et coupait la ligne dès cet été, pour ne pas perdre trop d'argent ? C'est clairement l'objectif de la compagnie. Pourtant, la majorité des élus et les représentants de grandes entreprises de Cornouaille continuent de plaider pour son maintien.

Obligation de service public, faut-il encore l'avancer ?

L'Etat, après l'abandon de Notre-Dame-Des-Landes a promis un pacte pour l'accessibilité, dans lequel se trouve une obligation de service public (OSP), pour laquelle le tour de table est d'ailleurs compliqué à terminer. Mais elle n'interviendrait sans doute pas avant l'automne. Air France avait déjà annoncé la date du 28 octobre, puis du 2 septembre comme fin du service. On s'oriente donc toujours vers une interruption de la ligne avant la mise en place de l'OSP.