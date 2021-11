Horaires d'hiver à la SNCF : les aller-retour Paris-Belfort en journée sont bien possibles

Suite à notre article sur les ratages des horaires d'hiver pour le TGV en Bourgogne Franche-Comté, la SNCF précise qu'il est possible de faire des aller retour dans la journée entre Paris et Belfort. Le problème des collégiens qui se rendent à Faucogney demeure.

A la faveur de la mise en place des horaires d'hier à la SNCF, la FNAUT, Fédération Nationale des Usagers des Transports pour la région Bourgogne Franche-Comté, nous expliquait qu'il ne serait plus possible à partir du 12 décembre de faire des aller-retour dans la journée entre Paris et Belfort, ce qui était préjudiciable aux chefs d'entreprises ou commerciaux qui ont l'habitude de faire des réunions à Belfort dans la journée et de rentrer le soir sur Paris.

La SNCF explique qu'il y a eu une erreur d'interprétation, et donne des précisions:

Le premier TGV qui part de Paris à 6h52 et qui arrive à Belfort-Montbéliard à 9h30 sera à partir du 12 décembre terminus à Besançon Viotte, ce qui permet de prendre une correspondance TER.

Dans la nouvelle offre au 12 décembre, le premier TGV au départ de Paris partira un peu plus tard, à 7h20 pour arriver à Belfort-Montéliarrd à 9h38 (au lieu de 9h30 actuellement).

Le gros changement c'est qu'aujourd'hui il y a un un trou de 4h entre deux TGV au départ de Paris le matin (7h22 - et 11h22). A la demande des élus, un nouveau cadencement a été mise en place avec une meilleure lisibilité ( des TGV qui partent à --h22) et surtout un temps de 2h seulement d'attente entre chaque TGV au départ de Paris. Pour y arriver, un nouveau TGV été ajouté à 9h22 au départ de Paris pour une arrivée à Belfort-Montbéliard à 11h53

Cette nouvelle offre place la ligne Rhin-Rhône parmi les lignes qui disposent d'une meilleur desserte.

En revanche en ce qui concerne la problématique des collégiens au départ de Dijon qui doivent se rendre à Faucogney en Haute-Saône, pour l'instant l'offre TGV ne leur permet plus de faire ce trajet, seule solution prendre des TER avec des correspondances, ce qui allonge la durée du voyage.