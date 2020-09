Féria des vendanges oblige, une partie des trajets et horaires des bus sont modifiés à Nîmes.

Horaires et trajets modifiés des bus Tango pour la Féria des Vendanges

Les horaires et trajets des bus Tango sont, logiquement, modifiés pour la Féria des Vendanges, à Nîmes. Pour vous rendre au cœur de la Féria, nous vous invitons à emprunter les lignes T1 et T2. Le tram’bus de la ligne T1 situé à proximité des P+R A54 et Costières/Parnasse vous permet l’accès en centre-ville en comprenant le parking pour votre voiture ainsi que vos déplacements en bus pour 2,90 € l’aller/retour par personne