Horaires, nouvelles lignes, électrique.. ce qui change à la rentrée sur le réseau TUL dans l'agglo lavalloise

Le réseau TUL fait peau neuve à partir de ce lundi 4 septembre. Depuis le 1er janvier 2023, la gestion des transports urbains lavallois n'est plus assurée par Keolis mais par la RATP Dev. Aucun changement n'avait été mis en place jusque-là, ils vont donc entrer en vigueur pour la rentrée scolaire. Les horaires, de nouvelles lignes et des couleurs différentes pour certains bus : les élus de Laval Agglo et le nouveau prestataire ont fait le point ce jeudi 31 août.

Des horaires étendus et une nouvelle ligne

Le bus passe désormais toutes les 12 minutes sur les deux lignes principales, la A et la B. Les horaires sont étendus sur ces deux lignes : ils commencent à circuler plus tôt le matin et passent plus tard le soir, jusqu'à 23 heures les vendredis et samedis soir. Le dimanche, sur ces deux lignes, les bus circulent dès la fin de la matinée plutôt qu'à partir du début d'après-midi.

Une nouvelle ligne, la K, a également été créée pour permettre aux habitants du quartier Saint-Nicolas de se rendre au travail dans la zone d'activités des Morandières à Changé. "Quand on a fait notre étude de marché à Laval, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de ligne dédiée aux entreprises", détaille Sylvain Camus, le directeur du réseau TUL, "on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de ligne dédiée aux actifs, le plus grand bassin de population de Laval c'est Saint-Nicolas, le plus grand bassin d'emploi ce sont les Touches et Morandières et donc on a eu ce souhait de créer une ligne entre Saint-Nicolas et Morandières, en passant par les Touches pour emmener les actifs de leur domicile vers le lieu de travail et de les ramener ensuite". Le premier bus de la ligne K partira donc à 4h20 du quartier Saint-Nicolas. Ces horaires sont en expérimentation, selon le directeur du réseau TUL.

L'offre du Noctul, les navettes en soirée, a été renforcée. Il y a trois départs du centre-ville de Laval à 21 heures, 22 heures et 23 heures les vendredis et samedis soir. Les usagers peuvent désormais se rendre dans les communes limitrophes : Changé, Bonchamp, Saint-Berthevin, L'Huisserie et Louverné. Jusqu'à présent, les navettes nocturnes ne circulaient que dans la ville de Laval.

Les services de transports à la demande, les Tulib, ont également été repensés. Les 34 communes de Laval agglo sont desservies contre 20 seulement auparavant. Les horaires sont étendus : il est possible de se réserver ce transport entre 7h le matin et 19 heures le soir.

Quatre bus électriques en circulation dès ce lundi 4 septembre

Autre changement sur le réseau TUL pour cette rentrée : quatre bus électriques vont être mis en circulation dans l'agglomération de Laval à partir de ce lundi 4 septembre. Ces bus auront un habillage différent dans les tons verts. Un des motifs rappelle par exemple l'œuvre du Douanier Rousseau, un autre fait penser au patrimoine de l'agglomération, comme l'écluse de Port-Rhingeard ou la commune de Parné-sur-Roc. Les habitants vont être consultés pour choisir les motifs qu'ils préfèrent. Un vote va être lancé en ligne le site de Laval Agglo et les résultats seront annoncés au mois de novembre.

D'ici 2025, 18 bus électriques seront mis en circulation, soit un investissement de 12 millions d'euros de Laval Agglo.

"Appel à l'indulgence"

Cette refonte du réseau TUL va sans doute créer des crispations, mais Laval Agglo, comme le prestataire, sont à l'écoute des remarques. Le président de Laval Agglo, Florian Bercault, lance un "appel à l'indulgence". "Il y aura peut-être des petits couacs, des petites imperfections, mais des ajustements pourront être faits", promet le maire de Laval.

"Comme tout changement, évidemment, il y a une phase d'adaptation et de découverte", reconnaît de son côté Isabelle Fougeray, la vice-présidente de Laval Agglo en charge des mobilités."Laval Agglomération et RATP Dev souhaitent être à l'écoute de toutes les remarques, des suggestions de ce nouveau réseau, car l'idée est vraiment qu'il évolue. On s'adapte le plus possible aux usages des habitants de Laval Agglomération", ajoute-t-elle.

Quatre bus électriques vont circuler dès ce lundi dans l'agglomération lavalloise et les habitants pourront voter pour les nouveaux motifs. © Radio France - Maïwenn Bordron

