Trajets, horaires, tarifs : tout savoir sur la navette ferroviaire qui démarre le 2 juillet en Dordogne

Le RER du grand Périgueux va enfin entrer en service! A partir du 2 juillet, des trains circuleront entre Mussidan et Niversac en passant par Périgueux et 6 autres gares. Les prémices de ce projet datent du début des années 90.

Une flotte de TER

Avec cette navette ferroviaire, ne vous attendez pas à voir des trains différents circulés sur les voies ferrées de Dordogne. Ce seront en fait les mêmes rames que les TER actuels, avec leur nez bleu et les portes rouges . "Il y a les trains qui arrivent circulent vers Bordeaux, Brive ou Agen", explique Olivier Georgiades, en charge des mobilités au sein du Grand Périgueux. "Et entre ces trains, on rajoute des trajets supplémentaires. C'est l'ensemble qui constitue la navette".

Les gares désservies par la navette à partir du 2 juillet 2022 - DR

Un train toutes les demi-heures en heures de pointe

La SNCF promet une fréquence élevée aux heures de pointes. "Le matin, lorsque les gens voudront se rendre soit à l'école soit au travail, il y aura un train toutes les 30 minutes", assure Charles Sivreis, le directeur des lignes Limousin Périgord à la SNCF. Le reste de la journée, entre 9h et 17h, c'est un train toutes les heures. A noter qu'en semaine dans le sens Mussidan-Périgueux le premier train est à 6h42 et le dernier à 20h31. Dans l'autre sens, entre Niversac et Périgueux, premier train à 7h01 et dernier à 19h21. La liste complète des horaires de la ligne 32U est à retrouver ci-dessous. Et est disponible en ligne ici.

Moins de 2 euros par jour avec un abonnement

Le tarif est très attractif, mais à condition de prendre le train tous les jours pour aller au travail. Exemple avec un Razac-Périgueux. Si on prend un abonnement mensuel à 27,60 euros remboursé à 50 % par son employeur, le prix de l'aller-retour revient à 70 centimes par jour (prix calculé pour 20 trajets par mois). Le tarif plein, c'est 2,90 euros pour un simple aller.

Pour un Mussidan-Périgueux, l'abonnement est à 71,60 euros. Ce qui fait un aller-retour à 1,80 euro à condition d'avoir 50 % de l'abonnement remboursé par l'employeur et de faire 20 trajets par mois. Le prix d'un aller simple est de 8,20 euros.

A noter que les abonnements sont moins chers pour les moins de 28 ans. Pour prendre son abonnement ou se renseigner sur les tarifs, il faut se rendre ici.

Afin de promouvoir cette nouvelle navette, une grande fête a lieu dans toutes les gares sauf celle Saint-Astier le 2 juillet. Au programme de nombreuses animations. Comme par exemple une exposition de maquettes de train à Neuvic. Ou un concours de pétanque à Razac. Le programmes complet est disponible ici.