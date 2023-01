Horaires, tracé, fréquentation : tout savoir sur le Linéo 11 qui entre en service ce lundi en Haute-Garonne

C'est un gros changement pour les habitants du sud de l'agglo toulousaine. Une nouvelle ligne de bus, le Linéo 11, entre en service ce lundi 2 janvier. Elle desservira Frouzins, Villeneuve-Tolosane et Cugnaux, pour arriver au métro à Basso-Cambo à Toulouse.

Quelle fréquence ?

Le premier départ s’effectue à 5h15 et le dernier à 0h30 du lundi au mercredi et 1h du matin les jeudi, vendredi et samedi soir. Voici la fréquence de passage :

en semaine : toutes les 9 minutes en heures de pointe et 12 minutes en heures creuses,

le samedi et les vacances : toutes les 15 minutes,

le dimanche : toutes les 30 minutes.

Toutes les informations liées au Linéo 11 sont consultables ici.

Deux autres lignes créées

Avec le Linéo 11, deux autres lignes font leur apparition : la 321 est également créée au départ du quartier de Tréville. Elle assure en heure de pointe une liaison entre les communes de Frouzins, de Villeneuve-Tolosane et de Cugnaux et le pôle d’échanges de Portet-sur-Garonne à la gare SNCF.

Pour remplacer les lignes de bus 47 et 57, la ligne 85 entre également en service et reprend une partie de leurs itinéraires.

Quels autres changements ?

A Frouzins, un nouveau parking-relai est pour l'occasion créé : le parking Jean Bouas de 50 places au terminus "Complexe sportif".

Dès ce lundi, l’organisation de la gare bus de Basso Cambo évolue avec l'arrivée de ce nouveau bus. Désormais, certains quais sont communs à plusieurs lignes.

Selon les estimations de Tisséo, ce sont 7.000 usagers attendus chaque jour sur le Linéo 11.