Horizon 2028 pour le contournement ouest de Nîmes

Claude de Girardi, adjointe au maire de Nîmes déléguée à la mobilité, et déléguée au Transport routier de voyageurs urbains et péri-urbains à Nîmes Métropole invitée de France Bleu Gard Lozère.

Le contournement Ouest de Nîmes va-t-il enfin voir le jour ?

Le dossier a été évoqué jeudi soir en conseil d'agglo de Nîmes Métropole.

Cette nouvelle rocade de 12 km relierait la route d'Alès depuis le nord de Nîmes jusqu'à l'autoroute A9 à hauteur de Milhaud. Elle est destinée à réduire de moitié le trafic saturé sur la RN 106, notamment dans le secteur du rond point de Carémeau. Les choses avancent doucement et un tracé doit être soumis à enquête publique au cours du second semestre de 2022. 45 000 automobilistes circulent sur ce secteur chaque jour.

Claude de Girardi s'en explique sur France Bleu Gard Lozère.

Cela fait plus de 20 ans que les automobilistes s'arrachent les cheveux tous les jours et attendent ce contournement. Et il leur faudra encore pas mal de patience puisque, dans le meilleur des cas, la mise en service interviendra en 2028, peut-être 2026 pour le premier tronçon qui pourrait bénéficier du financement du plan autoroute.