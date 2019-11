Hubert Falco, maire de Toulon, reçu à Matignon ce lundi

Edouard Philippe et Hubert Falco, dans le bureau du maire de Toulon en septembre 2018 (Photo d'illustration)

Hubert Falco a été reçu ce lundi à Matignon par Edouard Philippe. Le maire de Toulon l'annonce sur son compte Twitter. "J'avais rendez-vous avec le Premier ministre pour évoquer _le projet d'élargissement de l'autoroute A57_". Les travaux de la mise en 2x3 voies entre l'entrée/sortie de Toulon et la bifurcation de l'A570 doivent démarrer au printemps 2021. Au cours de cet entretien, Hubert Falco a notamment rappelé son opposition à la suppression initialement envisagée du passage de La Barantine.

Le passage de La Barantine est cette route qui longe l'A57, en direction de Hyères, pour desservir les quartiers de La Barantine, de La Palasse ou du Pont de Suve. Son éventuelle suppression lors de l'élargissement de l'autoroute est crée une vive émotion dans l'est toulonnais. Cette voie est utilisée par 3000 véhicules jour et sa suppression entraînerait aussi la disparition de places de parking devant la résidence La Californie. Hubert Falco a donc proposé ce lundi à Edouard Philippe de faire démarrer les travaux d'élargissement 700 mètres après l'emplacement prévu. Selon le maire de Toulon, toujours sur son compte Twitter, "le Premier ministre a été attentif à nos arguments. Nous pourrons compter sur sa vision et son expérience d'élu local pour nous aider sur ce dossier."