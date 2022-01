Huit nouveaux radars bientôt dans les Alpes-Maritimes

Les associations de sécurité routière peuvent s'en réjouir, certains automobilistes un peu moins. De nouveaux radars tourelles vont être installés dans les Alpes-Maritimes. Il s'agit de radars installés en hauteur, sur des poteaux. La préfecture annonce que huit radars vont être installés au bord des routes du département, sans donner pour l'instant de dates précises.

À Cannes, il est prévu d'installer un radar à l'intersection de l'avenue du Docteur-Picaud et du boulevard Leader.

À Nice, les automobilistes devront faire particulièrement à respecter les règles du code de la route à l'intersection de la Promenade des Anglais et du boulevard Gambetta, ainsi qu'à l'intersection du pont de Garigliano et du square Cuneo.

À Saint-Laurent-du-Var, l'installation est prévue à l'intersection de la route du bord de mer et de l'avenue Saint-Hubert, ainsi qu'à Cap d'Ail à l'intersection de l'avenue Prince Rainier-III et de l'avenue du Général-de-Gaulle. Si vous passez à Cagnes-sur-Mer vous verrez aussi des radars à l'intersection du boulevard de la Plage et du boulevard Kennedy ainsi qu'à l'intersection de la Plage de de l'avenue de la Serre, et enfin à Mougins avenue du Golf.

Ces radars ne contrôlent d'ailleurs pas que la vitesse. Ils sont capables de détecter un automobiliste qui téléphonerait au volant.