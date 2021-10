Transports collectifs : les projets autour de Toulouse raclent les fonds de tiroir

Le Premier ministre a annoncé ce 6 octobre les lauréats de l'appel à projet lancé au printemps auprès des collectivités pour les transports collectifs en site propre et pôles d'échanges multimodaux. 162 projets portés par une centaine de collectivités ont été retenus sur tout le territoire, concernant notamment de nouvelles lignes de tramway et de bus à haut niveau de service.

C'est de très loin la métropole lilloise et son projet de grand tramway qui va recevoir le plus d'argent public, plus de 120 millions d'euros. L'ex Midi-Pyrénées n'avait pas de gros projet porteur à présenter, pas de projet de tramway notamment, résultat moins de 7 millions d'euros promis sur les 900 injectés. Le seul département du Finistère, à titre de comparaison, a pu débloquer 23 millions d'euros d'aides de l'Etat, notamment pour sa deuxième ligne de tram à Brest.

Les lignes Borderouge-Rangeuil et Muret-Basso-Cambo à Toulouse

Les deux projets les plus subventionnés chez nous sont deux lignes de bus à haut niveau de service imaginées par Tisséo : le futur Linéo 12 entre Borderouge et Rangueil et la future ligne Express entre Muret et Basso-Cambo. Elles recevront respectivement de l'agence de financement des infrastructures de transport de France 1,6 millions et 2,1 millions d'euros.

Le Linéo 12 a été détaillé en avril dernier par Tisséo, il devrait être opérationnel à la rentrée scolaire 2024. Il concernera un bassin de près de 50.000 habitants dans l'est toulousain et plus de 5.000 collégiens et lycéens. Il longera la rocade et desservira Montaudran, Soupetard, Saint-Exupéry.

La ligne "Express" entre Muret et le terminus de la ligne A du métro à Basso-Cambo est un projet plus ancien et devrait voit aussi le jour en 2024. Elle desservira la zone commerciale de Portet. D'autres lignes Express, visant à relier une ville à un métro ou une gare, sont à l'étude comme Pechbonnieu ou Ayguevives qui pourraient être connectées à la ligne B, ou Saint-Lys à la gare de Colomiers.

Sept pôles d'échanges multimodaux

Les pôles d'échanges multimodaux (PEM) sont un lieu d’échanges où se connectent différents modes de transports : train, métro, bus, covoiturage, vélo, etc… Il permet de faciliter les correspondances. C'est par exemple à Toulouse la gare Matabiau, les Arènes. Mais cela peut être aussi dans des gares de petites villes considérées comme des nœuds d’échanges aux flux importants et dont il faut organiser la "logistique des derniers kilomètres" ou comment rentrer à la maison une fois arrivé à la gare.

Le futur PEM de Basso-Cambo à Toulouse a été retenu par l'Etat, avec une enveloppe d'1,9 millions d'euros, soit 12% du montant global. Les travaux d'un prochain grand parking à étages ont démarré cette année, tandis que le parking relais sera lui réaménagé notamment pour accueillir des vélos. Des bornes de recharges électriques seront aussi installées d'ici 2022.

Six autres plus petits projets ont aussi été sélectionnés en Midi-Pyrénées concernant ces pôles d'échanges multimodaux : en Ariège les gares de Saverdun (260.000 euros), Varilhes (160.000 euros) et Tarascon (120.000 euros), près de Montauban la gare de Grisolles (30.000 euros), au nord-est de Toulouse la gare de Montastruc-la-Conseillère (70.000 euros) et la gare de Saint-Affrique en Aveyron (100.000 euros).

Pour être éligibles, les travaux ne doivent pas avoir commencé à la date de lancement de l'appel à projets et doivent démarrer avant fin 2025. 85% des projets soumis ont été retenus.