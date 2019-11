Des bus hybride gaz-électrique pour la T2 à Nîmes

Nîmes, France

Un nouveau bus pour la nouvelle ligne tram-bus T2 de Tango à Nîmes, elle ouvre le 7 janvier prochain. En tout 10 bus seront nécessaires pour assurer le service entre la gare de Nîmes et le CHU Carémeau. Ce bus, présenté hier soir, a une motorisation hybride gaz-électrique. Pour l'instant le gaz est acheté par Tango, d'ici 2 ans ce gaz viendra de la station de méthanisation qui sera construite à côté de la station d'épuration de Nîmes : de quoi alimenter une centaine de bus. À l'avenir, tous les bus seront à motorisation hybride gaz-électrique. Les suivants devraient arriver dans un an, en décembre 2020, 10 bus de taille traditionnelle, 12 mètres. Ils remplaceront les bus les plus anciens, la génération 2009. A terme, en 2025, Tango ne devrait plus avoir de bus diesel

C'est quoi un bus hybride gaz-électrique ? Explication d'Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole Copier

Ce bus, c'est un monstre de 24 mètres de long, le double d'un bus traditionnel... d'ailleurs, le conducteur bénéficie de l'assistance de caméras, les rétroviseurs ne suffisent pas. Leur longueur de 24 mètres permet d'embarquer 150 passagers. De quoi transporter 25.000 voyageurs/jour sur cette premier partie de la ligne T2 entre la gare de Nîmes et le CHU Carémeau, il leur faudra environ 20 minutes pour ce trajet. Il faudra compter au moins deux ans avant l'ouverture de la deuxième partie de cette ligne T2, de la gare de Nîmes à Paloma.