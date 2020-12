"Il est trop beau" : les habitants du Val-de-Marne découvrent le futur tram T9 actuellement à l'essai

Un nouveau tramway fait son apparition en Ile-de-France. Le T9 a commencé ses essais entre Orly et la Porte de Choisy à Paris. Le chantier, qui devait initialement se terminer d'ici la fin de l'année, a pris du retard à cause de la crise sanitaire. La mise en service est désormais prévue en avril 2021.

Mais les habitants du Val-de-Marne commencent à avoir un aperçu de ce qui les attend. Les 19 stations le long des 10 km de ligne sont quasiment terminées. Et depuis fin novembre, le tramway circule pour réaliser des essais de ligne. Avec son bandeau lumineux qui court tout le long de la rame, il ne passe pas inaperçu. "Il est trop beau", s'exclame Assa au volant de sa voiture. "J'ai fait demi-tour quand je l'ai vu pour le prendre en photo".

Les 22 rames du T9 sont fabriquées par Alstom © Radio France - Emilie Defay

Plus rapide et confortable que le bus

Ce tramway est particulièrement attendu par les usagers du bus 183, la ligne la plus chargée du Val-de-Marne qui relie Paris à l'aéroport d'Orly. "Le bus, c'est infernal", témoigne Maria, une habitante de Choisy-le-Roi. Il est toujours bondé. Et avec les embouteillages, il est tout le temps à l'arrêt. On attend le tramway avec impatience." Le tramway pourra transporter jusqu'à 80 000 voyageurs par jour (contre 56 000 pour le bus) et permettra de rejoindre Paris en 30 minutes depuis le centre ville d'Orly.

Les 22 rames fabriquées par Alstom offiront un confort bien supérieur à celui des bus. Climatisées, elles disposent de prises USB pour recharger son smartphone. Une attention particulière a été porté à l'éclairage, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des rame dont le design a été choisi par les voyageurs en 2017.

Le design du T9 a été choisi par les voyageurs en 2017 © Radio France - Emilie Defay

Des villes transformées

L'arrivée du tramway a aussi transformé le visage des cinq villes qu'ils traversent (Orly, Choisy-le-Roi, Thiais, Vitry-sur-Seine et Ivry-sur-Seine). "C'est un atout pour notre ville", confirme Tonino Panetta, le maire (LR) de Choisy-le-Roi. "L'arrivée du tramway accompagne un projet de rénovation urbaine au sud de la ville, avec la création d'un centre culturel très important".

L'arrivée du tramway modifie aussi profondément la physionomie de la RD5, cet axe routier qui traverse le Val-de-Marne, avec moins de place accordée à la voiture. La 2x2 voies a laissé place au tramway sur sa partie centrale, avec une file pour les voitures de part et d'autres, une bande cyclable et des trotttoirs élargis. L'éldile émet toutefois quelques réserves concernant la bande cyclable. "Elle est trop étroite. La circulation motorisée étant désormais limitée à une voie, les camions n'ont pas d'autres choix que de mordre sur la piste cyclable. Il faut voir comment on peut la sécuriser".