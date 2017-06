Il fait bon de pédaler à Dijon

Avec le retour des beaux jours, les vélos sont de plus en plus nombreux dans les rues de Dijon. Une ville qui prend soin de ses cyclistes.

Anne, 75 ans, remonte la rue de la Liberté, au centre-ville de Dijon. "Je ne peux pas marcher, j'ai des soucis osseux, explique la retraitée. Par contre, je fais tout en vélo !". Juchée sur sa bicyclette de ville, à la mode hollandaise, Anne a vu la ville offrir de plus en plus de place à la petite reine : "Il y a vingt ans, j'étais la seule dans mon quartier à me déplacer en vélo. Aujourd'hui, rien que dans mon immeuble, nous sommes cinq."

Se déplacer librement

La Ville de Dijon joue la carte du vélo : 400 vélodi pour la courte durée, 800 Divia pour la longue durée composent le parc de vélos à louer en ville. En septembre 2012, le plan de déplacements urbains accorde aussi une place plus prépondérante aux cyclistes, les autorisant à "griller" certains feux, après avoir laissé la priorité à ceux qui avaient le feu vert.

"Il y a aussi beaucoup de pistes cyclables, apprécie Clara, 20 ans et étudiante en école de commerce. Je n'aime pas trop prendre le tram, c'est souvent bondé. En vélo, je peux me déplacer librement et c'est assez facile dans Dijon."

Réduire la vitesse des voitures

Pour l'association EVAD (ensemble à vélo à Dijon), la situation peut encore s'améliorer. D'abord, les pistes cyclables manquent en dehors du centre-ville, estime Agnès Carbon, co-présidente de l'association. "Il faudrait un réseau cohérent, des pistes qui s'enchaînent, qui ne se terminent pas en plein milieu ou qui nous font emprunter des trottoirs", ajoute-t-elle.

Enfin, EVAD milite pour une réduction de la vitesse des voitures en ville de 50 km/h à 30 km/h. "Quand on se déplace en voiture, aux heures de pointe, on va d'un stop à un feu rouge, la vitesse dépasse rarement les 15 km/h. Les zones à 50 n'ont donc plus de raison d'être. Abaisser la vitesse permettrait de laisser plus de place à chacun, vélos et piétons, tout en améliorant la qualité de l'air", conclut Agnès Carbon.