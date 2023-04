Il faudra désormais réserver une place pour son vélo dans certains trains de la région Centre-Val de Loire

Désormais il faudra réserver pour pouvoir embarquer un vélo à bord de certains trains SNCF au départ ou à l'arrivée de Tours. Réserver, mais aussi payer un euro à chaque fois ! La SNCF et la région Centre-Val de Loire ont pris cette décision face à l'afflux du nombre de cyclotouristes, l'été dernier, sur certaines liaisons du réseau Rémi. Un afflux qui, parfois, a gêné les passagers et empêché certains cyclistes d'embarquer.

ⓘ Publicité

Des passagers gênés, des cyclistes obligés de rester sur le quai

Des désagréments qui devraient disparaître avec cette obligation de réservation sur quatre lignes et sur une période bien définie, du 29 avril au 1er octobre les samedis, dimanches et jours fériés. Julien Charyk est le responsable de l'offre de services chez SNCF Voyageurs. "Lorsque vous mettez plusieurs dizaines de vélos à bord d'un train, il y en a un peu partout dans les couloirs, devant les portes. Ça pose des questions sur la fluidité de circulation à bord du train. On a eu des tensions entre les clients. Et évidemment, ça se répercute aussi sur la relation avec les agents, qu'ils soient en gare ou à bord des trains. Donc ça, c'est des situations qu'on ne souhaite pas revivre".

Lui défend la réservation obligatoire à un euro. "Le prix d'un euro est symbolique. D'une part, c'est un service. On garantit désormais une place pour les vélos. D'autre part, une réservation à zéro euro, c'est le risque d'avoir des réservations avec la non présentation des clients in fine, et donc certaines personnes qui auraient aimé voyager et qui ne peuvent plus réserver".

Le collectif Vél'O Centre dubitatif

Cette expérimentation laisse encore un peu perplexe le collectif Vel'O Centre, qui vient de se créer en Centre-Val de Loire et qui regroupe toutes les associations d'usagers du vélo. Bruno Ravenel en fait partie. Selon lui il y avait bien besoin de réguler la place des vélos dans les trains régionaux l'été, mais les conditions d'utilisation le laissent assez dubitatif. "A priori, on s'oriente sur une réservation qui ne devra être prise que par Internet. Donc on peut se poser la question de la fracture numérique. On parle aussi d'imprimer le billet. On imagine des cyclotouristes avoir une imprimante dans leur sacoche à vélo pour imprimer. Non, ce n'est pas possible ! La région le présente comme une expérimentation. Nous, le collectif, on sera là pour justement faire des retours, améliorer les choses et vraiment essayer que l'usager soit pris en compte".

Du 29 avril au 1er octobre, les samedis, dimanches et jours fériés, il sera donc désormais nécessaire de réserver une place pour son vélo sur quatre lignes Remi, dont Paris/Orléans/Tours et Orléans/Blois Chambord/Tours. Chaque samedi et chaque dimanche, mille places seront ainsi disponibles. On rappelle le montant de la réservation, un euro.