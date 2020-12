Il faudra "sans doute une dizaine de jours" pour dégager la poutre tombée sur les rails du RER C

"Lorsqu'on était en train de descendre la poutre sur sa position définitive, elle est tombée sur les voies", explique Christian Lacroix, le directeur en France de l'entreprise de travaux publics Freyssinet. Vers 1h30 du matin, dans la nuit de lundi à mardi, ses équipes étaient en train de poser cette poutre de 45 mètres de long et 300 tonnes au-dessus des voies SNCF à la sortie de la gare d'Austerlitz, dans le cadre d'un chantier d'hôtel qui doit être construit au-dessus des rails. La poutre est tombée et s'est cassée sur toute la largeur des voies.

Les raisons de l'accident encore inconnues

"C'est un incident extrêmement rare, nous ne savons pas encore déterminer pourquoi", explique le patron de BTP, qui assure que ses équipes vont travailler jour et nuit pour dégager la zone : "Il va falloir découper la poutre, puis la dégager avec des grues de très grosse capacité et des trains-travaux". Selon le maire du XIIIe arrondissement, Jérôme Coumet, les travaux vont prendre "plusieurs jours, sans doute une dizaine de jours".

Pas de train entre Austerlitz et Juvisy

En attendant aucun train ne circule entre Austerlitz et Juvisy sur le RER C. La SNCF a mis en place des bus de substitution mais elle conseille de prendre le RER D à la place du RER C jusqu'à ce que la ligne soit rétablie. Pour les grandes lignes, les départs et les arrivées sont déroutés vers les gares de Lyon et de Paris-Bercy. En ces temps de confinement, 190 000 voyageurs circulent chaque jour sur le RER C, contre 540 000 en temps normal, selon les chiffres de la SNCF.