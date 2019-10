« Il faudrait améliorer des choses pour qu’Amiens devienne vraiment cyclable » pour le président de Véloxygène

Amiens, France

On estime que 2% des déplacements se font à vélo dans la métropole d'Amiens. Une aire urbaine qui pourrait être mieux adaptée pour les cyclistes pour Paul Moitier, le président de l’association Véloxygène qui représente les usagers du vélo à Amiens et qui compte 250 adhérents : « C’est une ville qui pourrait être adaptée, mais _il faudrait améliorer beaucoup de choses pour qu’Amiens devienne vraiment cyclable_.»

Paul Moitier, le président de Véloxygène © Radio France - Claudia Calmel

Amiens Métropole s'est fixé l'objectif de 200 km d'aménagements cyclables d'ici la fin du mandat de l'équipe actuelle, une dynamique qui va plutôt dans le bon sens pour Paul Moitier : « _Certains aménagements sont très satisfaisants, mais au-delà du chiffre il faut juger la qualité des aménagements qui sont réalisés dans ces 200 km. Certains d’entre eux apportent une faible plus-value pour le cycliste, comme par exemple la chaussée Jules Ferry. Il y a eu des travaux dans le cadre du Bus à Haut Niveau de Service, mais aucune piste cyclable n’a été réalisée_. On a préféré privilégier le stationnement plutôt que de créer une piste cyclable. »

Travaux du BHNS : le compte n'y est pas

Le président de Véloxygène regrette : « On avait alerté la ville et la métropole assez longtemps avant le début des travaux du réseau de bus en leur disant que c’était vraiment une super occasion pour rendre la ville plus cyclable, mais malheureusement, le compte n’y est pas et les cyclistes ont le sentiment d’une occasion loupée à ce sujet-là. »

L’interview complète de Paul Moitier est à réécouter ici.