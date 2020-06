"Il faut continuer à réguler les heures de pointe" dans les transports, estime la région Île-de-France

Un mètre d'écart entre les passagers. Vous connaissez ce geste barrière si vous empruntez les transports en commun depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

Mais selon Stéphane Beaudet, vice-président de la région Île-de-France chargé des transports, maire d'Evry Courcouronnes et président des maires d'Île-de-France, cette distanciation physique n'aura bientôt plus de sens.

Vers la fin de la distanciation physique ?

"Si 100 % des trains roulent, on ne peut accueillir que 20 % des voyageurs habituels, souligne le vice-président de la région Île-de-France invité de France Bleu Paris ce lundi 8 juin. Si on veut que cela redémarre, même s'il faut continuer le télétravail et lisser les heures de pointe pour éviter de saturer le réseau, il faut réussir à mettre plus de voyageurs dans les trains, éviter les files d'attente."

Il y a dix jours, la région avait confirmé sur France Bleu Paris être en discussion avec le gouvernement pour abolir cette distanciation physique. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour : "Dans les transports, on est à 30 % de fréquentation pour l'instant, c'est en train d'augmenter, détaille Stéphane Beaudet. Je pense que le gouvernement va revenir à la raison : il y a une corrélation réelle entre la fin du télétravail, les enfants qui vont de plus en plus à l'école."

"Prioriser les heures de pointe"

Pour ce qui est de l'attestation dérogatoire, employeur ou personnelle, elle reste obligatoire : "Il faut garder un minimum de protection et de gestes barrière et encore une fois, prioriser les heures de pointes pour ceux qui ont absolument besoin des transports", insiste le vice-président de la région chargé des transports.

Pas de hausse des prix pour le pass Navigo

Avec des rames moins nombreuses en circulation, les budgets se creusent : selon Stéphane Beaudet, il y a 4 milliards de recettes perdues pour les transports en France, dont 2,6 milliards rien qu'en Île-de-France.

Face à ces pertes, le vice-président de la région Île-de-France appelle l'Etat à mettre en place un plan pour les transports en commun, après ceux pour le transport aérien ou la filière automobile. Chez nos voisins, "les Pays-Bas ont débloqué 1,5 milliard d'euros. Au Royaume-Uni, c'est 2 milliards, 5 milliards en Allemagne", détaille-t-il.

En l'absence de plan d'aide, Stéphane Beaudet alerte sur le fait qu'Île-de-France Mobilités "ne pourra plus payer la RATP et la SNCF. Sans argent, il peut y avoir des trains qui s'arrêtent."

En revanche, aucune augmentation du prix des Pass Navigo ou des billets n'est prévue : "Le confinement a été décidé par l'Etat pour des raisons sanitaires, la distanciation aussi. C'est à l'Etat d'assumer ces décisions, pas aux voyageurs", conclut Stéphane Beaudet.