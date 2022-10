"Il faut déployer le vélo dans notre vie quotidienne" Loïg Chesnais Girard le président de la région Bretagne

La première conférence bretonne du vélo a lieu ce mardi au palais des congrès de Saint-Brieuc. 150 partenaires, associations, entreprises et élus sont attendus. Une conférence organisée par la région Bretagne, son président était l'invité de France Bleu Armorique pour en parler.

France Bleu Armorique : Expliquez nous pourquoi la région Bretagne s'intéresse à la politique de développement du vélo? Ce sont plutôt les communes ou les départements qui se dotent d'infrastructures spécifiques...

Loïg Chesnais Girard : Vous avez parfaitement raison. Effectivement, ce sont les communes et les départements qui sont en première ligne parce qu'elles ont notamment les infrastructures routières, mais la région Bretagne avec les trains, les bateaux et les cars Breizh Go doit penser la mobilité sous toutes ses formes. On sait qu'on ne pourra pas avoir un car un train ou un bateau devant chaque domicile de chaque Breton. Donc, il faut penser vélo. Il faut penser système. Et la région Bretagne doit prendre sa part, notamment pour l'intermodalité entre le vélo et Breizh Go.

On a beaucoup d'efforts à faire en la matière. On va rappeler que 4% des déplacements se font à vélo en France aujourd'hui. Et l'objectif, c'est d'arriver à 12 % en 2030. Concrètement, comment on y arrive?

On dit d'abord qu'on n'a pas qu'un seul système. On ne peut pas être que bus, que train, que car ou que vélo. De la même manière qu'on ne peut pas être que voiture. Donc, il faut penser système. Comment on fait pour aller à la gare avec son vélo et laisser son vélo dans la gare? Et pour cela, il faut des lieux pour laisser les vélos. Comment on peut organiser mieux le trafic vélo autour des lycées? La région Bretagne est responsable des lycées et on voit bien que le parcours des élèves doit être pensé en lien avec les maires, en lien avec les communautés de communes.

Ça veut dire mettre des pistes cyclables qui vont à tous les lycées de Bretagne?

Ça veut dire d'abord que dans tous les lycées, il faut trouver des lieux pour stocker les vélos en sécurité. C'est la première question: où est-ce que je mets mon vélo quand j'arrive? Ça paraît bête, mais ce n'est pas rien, notamment dans les lycées qui sont en ville, dans les villes moyennes.

Les équipements n'existent pas ou ne sont pas suffisants dans les lycées pour le moment?

Pas toujours. Et la région, on est responsable. Je le dis, puisque nous sommes propriétaires des lycées, donc on doit y travailler. Et puis, par ailleurs, vous l'avez dit, il y a des parcours à organiser. Les maires, là, pour le coup, sont en première ligne. Mais nous pouvons les accompagner en plus de ce que font les départements. Il s'agit de nous insérer dans la démarche et dans les efforts que chacun est en train de faire pour, encore une fois, déployer le vélo dans notre vie quotidienne.

Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que chacun puisse s'équiper et ensuite entretenir son vélo? Est-ce que là aussi la région pourrait aider?

La région Bretagne va regarder tous les sujets sur lesquels nous pourrions agir et notamment effectivement, le développement d'entreprises en Bretagne pour servir nos concitoyens. On pense à l'entretien du vélo, c'est un vrai sujet parce qu'on voit bien que s'il n'y a pas de facilités pour entretenir les vélos, tout le monde ne bricole pas. Et ce n'est pas si simple de changer une roue ou de rétablir un pédalier quand la chaîne a sauté. Les plus jeunes savent le faire. Les plus anciens ont peut être des besoins d'accompagnement. Et puis, il y a des entreprises qui innovent dans le domaine du vélo. Et ces entreprises, nous devons les accompagner aussi.

Vous parlez de la fabrication de vélo en Bretagne?

Il y a des entreprises qui commencent à s'installer en Bretagne pour réfléchir à des systèmes innovants, des nouveaux vélos, notamment dans le domaine du sport. Puisque vous savez que la Bretagne est très active dans le domaine du vélo, au niveau du sport de haut niveau mais aussi des vélos électriques. Et nous avons quelques sujets qui sont en train de poindre et la région Bretagne peut accompagner au titre de sa compétence économique, la filière vélo, pour qu'elle puisse s'implanter en Bretagne. Comme toutes les autres filières d'importance, la filière vélo doit avoir sa place en Bretagne.

L'un des services qui a cartonné cet été dans les TER Breizh Go, c'est la possibilité pour 1 € d'emmener son vélo dans le train. Carton des réservations cet été il y en a 26 000 contre 18 000 en 2021. Comment faire pour que ça perdure finalement, tout en laissant de la place aux voyageurs qui n'ont pas de vélo?

Effectivement, le principe de la réservation, pour être sûr d'avoir la place, est très appréciée par les usagers du train. Avoir la place dans son train quand on arrive, c'est l'assurance de pouvoir monter et c'est le petit plus de ce système de réservation. Mais je le rappelle, la meilleure solution, et même si ça peut paraître compliqué, c'est amener son vélo à la gare, de le laisser à la gare et arriver de l'autre côté, d'avoir un autre vélo comme un vélo partagé avec la ville, ou un vélo mis à disposition par son employeur ou pourquoi pas par la région Bretagne. On y travaille parce qu'on voit bien que si chacun monte avec son vélo dans le train, à un moment donné, on va avoir des difficultés. Donc il faut là aussi une mixité des solutions. Faire en sorte que le vélo tourisme monte dans le train quand il y a de la place et sur les lignes saturées qu'on trouve d'autres solutions.

Ce système de réservation, vous allez le mettre en place à nouveau dans les prochains mois ou seulement l'été prochain?

Il est utile et intéressant l'été parce que ce sont les moments où nous avons le plus de difficultés, notamment pour les cyclotouristes qui se retrouvent bloqués après avoir fait un parcours à vélo et qui n'arrivent pas à monter dans le train, ce qui peut être quand même problématique pour rentrer chez soi. Par contre le reste de l'année pour le moment, nous arrivons à fonctionner sans ce système de réservation et je rappelle que pour les abonnés, il n'y avait pas de facturation de la réservation, donc c'est un système qui est testé l'été avec succès. Doc nous allons le remettre en place l'été prochain.