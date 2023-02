"Il faut être motivé pour faire du vélo à Limoges" : les cyclistes râlent du manque d'aménagement pour rouler

D'un côté, il y a les voitures. De l'autre, les bus et désormais les trottinettes. Pas facile donc de se frayer un chemin à vélo dans le centre-ville de Limoges. C'est ce que relève l'association Véli-Vélo , réunie en assemblée générale le vendredi 24 février. Elle a listé les problèmes auxquels se confrontent les cyclistes : dessin des pistes provisoires délavées, manque de couloir vélos par endroits, manque de pistes dans les projets d'aménagement sur les boulevards… Des problèmes qu'ont également relevés les cyclistes limougeauds, comme Nathalie.

"C'est dangereux"

"Mais là, il n'y a pas de piste cyclable, s'énerve la Limougeaude. Elle est seulement en montant. Là, je descends au milieu des voitures. C'est dangereux. Il faut faire attention à tout. Il faut se mettre dans un coin, éviter les voitures. Le vélo à Limoges, ça ne va pas" continue-t-elle. Elle fait du vélo quotidiennement, pour aller au travail, pour aller faire les courses, ou tout simplement pour se balader, et ce n'est pas toujours évident. "Les automobilistes, on les gonfle, et donc ils ne sont pas très aimables. Vraiment, il faut être motivé pour faire du vélo à Limoges" râle Nathalie.

Nathalie prend exemple sur Strasbourg, une ville qu'elle a visitée il y a quelques jours. "Ça n'a rien à voir. Il y a des pistes cyclables partout. Il y a une vraie priorité aux vélos, ce qui n'est pas du tout le cas à Limoges" regrette la cycliste.

"On commence à avoir du mal à se garer"

Il y a beaucoup de dénivelés à Limoges, ce qui peut en démotiver certains à emprunter le vélo. Pour Augustin, au guidon de son vélo cargo, la Ville pourrait faire des efforts, notamment pour le stationnement. "Devant l'école, on commence à avoir du mal à se garer. Il y a déjà trois, quatre, cinq vélos cargos qui arrivent le matin et les voitures ont déjà pris toutes les places. Donc on commence à prendre pas mal de place sur les trottoirs et c'est dommage" témoigne le père de famille.

Du côté des boutiques de vélos, cette fois-ci, on observe un impact sur les réparations. "Combien de clients viennent nous voir parce qu'ils ont percé leur roue à cause des pistes cyclables mal entretenues, des bouts de verre qui traînent ? Malheureusement, ça nous arrive aussi d'avoir des clients avec des réparations à faire parce qu'ils se sont fait renverser" explique Lucas, salarié à Vélo Concept 87, dans le centre-ville de Limoges.

Réparations à tire-larigot

Ce n'est pas tout, cela a un impact aussi sur la vente d'accessoires. "A chaque vélo électrique, c'est un rétroviseur qui est vendu parce que les gens ont cette crainte d'avoir un accident avec une voiture" conclue le vendeur. Autre conséquence : l'augmentation des ventes de casques de protection.