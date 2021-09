"Il faut être sérieux" : Christophe Duprat mitigé sur le plan mobilité du maire de Bordeaux

Moins d'une semaine après les annonces de Pierre Hurmic concernant le plan mobilité de sa municipalité à Bordeaux, Christophe Duprat, ancien vice-président de Bordeaux métropole chargé des Transports, était l'invité de France Bleu Gironde ce lundi.

"Je suis favorable à un syndicat de transports"

"C'est un plan de mandature, fait pour aller jusqu'en 2026, alors que les enjeux de circulation sur notre agglomération aujourd'hui c'est 2030-2035" explique Christophe Duprat. Selon lui, la décision de passer à 30 km/h dans Bordeaux à partir de janvier 2022 est une bonne décision, mais qui doit s'accompagner de mesures plus concrètes pour faciliter le transports de tous les Bordelais et habitants de la périphérie.

"La multiplication des voies de bus avec des vélo peut être compliquée : si comme le souhaitent M. Hurmic et M. Anzani, il y a des bus express en 5 minutes, mais qu'ils sont coincés derrière des vélos, on ne tiendra pas les cinq minutes".

Concernant la modification du trajet du tram, qui n'ira finalement pas jusqu'à Saint-Médard-en-Jalles, "c'est une remise en question de la municipalité actuelle" estime Christophe Duprat. "Nous attendons une enquête "Ménages et déplacement", ainsi que le choix du nouveau délégataire de service public des transports. Et puis je suis favorable à un syndicat, à ce que toutes les collectivités travaillent ensemble pour prévoir et gérer les transports à l'échelle de l'aire urbaine bordelaise."

"Il faut prendre le temps de discuter" sur la ZFE

D'ici 2025, Bordeaux et sa métropole devront mettre en place des ZFE, des "Zones à Faible Emission métropolitaine", qui visent à bannir les véhicules les plus polluants des grande ville. "Il faut prendre le temps de discuter, surtout avec les maires qui seront concernés" affirme le maire de Saint-Aubin-de-Médoc. Et de donner l'exemple d'une infirmière de sa commune, travaillant à Pellegrin, mère de deux enfants et qui n'a pas les moyens de changer de voiture : "comment elle fait quand elle va embaucher à 22 heures, et sort des urgences à 6 heures du matin ? Il faut être sérieux".