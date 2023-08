“Il faut maintenant reconquérir la clientèle des trains” - Hervé Morin, président de Normandie

Hervé Morin a choisi France Bleu Normandie pour sa rentrée médiatique. L’occasion de faire le point sur les dossiers importants : la préparation du 80e anniversaire du Débarquement, la sécurité dans les lycées et la nouvelle stratégie pour reconquérir les usagers des trains. Selon les derniers chiffres, le taux de ponctualité est désormais de 93 % sur les lignes normandes.

“Nous allons inviter des chefs d'entreprises pour les inciter à prendre le train plutôt que la voiture” indique Hervé Morin, à la tête d’une région qui a investi 2,2 milliards dans le ferroviaire depuis 2016 pour renouveler le matériel roulant et améliorer les infrastructures. Le président de Normandie, élu fin 2015, avoue que pendant des années il a cru “qu’on n'allait jamais y arriver à avoir des trains performants. Parfois je désespérais. Mais on a mis énormément d’argent et enfin les efforts commencent à payer”. Hervé Morin affirme qu’il va maintenant chercher à démonter la réputation de trains peu fiables qui collent toujours à la peau du réseau ferroviaire vers Paris. “Quand je vais dans des réunions du Medef, on me dit encore que nos trains sont toujours en retard. Le problème c’est que les patrons ne les prennent plus à cause de cette vieille réputation qui n’est plus vraie aujourd’hui” déplore le président de la région.

80e anniversaire du Débarquement : “Qu’Emmanuel Macron se décide vite”

L’un des temps forts à venir sera le 80e anniversaire du D-DAY. La région a déjà budgétisé 1,5 million d’euros pour organiser certains événements, en particulier le spectacle des drones qui lancera les festivités le 31 mai 2024 . Mais il manque un élément majeur pour établir le programme : où se tiendra la cérémonie internationale du 6 juin ? La décision appartient à l'Etat... toujours silencieux sur ce choix capital. “Je sais que la Manche est candidate pour accueillir l'événement majeur. Mais le choix n’est pas du domaine de la région” explique Hervé Morin, qui reconnaît une certaine impatience. “Ce serait bien que ça se décide vite, on en a besoin pour l'accompagnement des vétérans, pour aider les collectivités qui veulent participer à cet événement. Je vais vous donner le portable du président de la République, vous aurez peut-être la réponse !” confie le président de région un peu lassé par ce silence.

“Toujours à l’écoute pour la sécurité des lycées”

La grande rentrée scolaire aura lieu lundi prochain. La région, en charge des lycées, se dit toujours attentive aux questions de sécurité pour les élèves et les enseignants. “Quand on a été élu en 2015, j'ai annoncé un programme pour sécuriser les lycées. À l'époque, j’ai été traité de facho par une partie de l'extrême gauche. On a tout de même mis 37 millions d'euros pour sécuriser quasiment tous les établissements qui ont demandé de la vidéoprotection” énumère Hervé Morin. Parmi les sujets de sécurité qui pourraient venir : un éventuel recours à des sociétés de gardiennage des établissements. Le syndicat des personnels de direction de l'Éducation nationale estime que le décès de Stéphane Vitel à Lisieux doit initier une nouvelle réflexion sur l’intervention des chefs d’établissements scolaires en cas de déclenchement d’une alarme intrusion. “Moi, je ne renoncerai jamais à assurer la sécurité d'un établissement scolaire. Donc là où il y aura des demandes particulières sur tel ou tel sujet, on le fera. Voilà, c'est tout ce que je peux dire” conclut Hervé Morin. Dont l’interview en vidéo est à retrouver ci-dessous.

