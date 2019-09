"Il faut pédaler avec son cerveau" : des ateliers de sécurité routière pour les jeunes cyclistes dans l'Indre

France Bleu et France 3 consacrent une journée spéciale à la sécurité routière, mercredi 18 septembre. À cette occasion, focus sur les opérations de prévention pour les cyclistes. Tout comme les piétons et les automobilistes, ils sont responsables et victimes d'accidents.

Châteauroux, France

Ce mercredi 18 septembre, France Bleu et France 3 s'associent pour une journée spéciale "Sécurité routière : tous responsables". Dans l'Indre, France Bleu Berry a choisi de mettre l'accent sur les cyclistes. Ils font partie des plus exposés aux risques d'accidents. Le casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Avoir une sonnette et des éclairages est également une obligation pour tous les cyclistes. Des rappels importants à effectuer.

Sur un parking de Châteauroux, un parcours d'obstacles est installé. Il permet de simuler plusieurs situations que peuvent rencontrer les cyclistes sur la route : une portière de voiture qui s'ouvre, un piéton qui traverse au dernier moment... Tour à tour, les enfants participent et franchissent les obstacles. "On leur préconise les équipements adéquats, on leur donne les règles de conduite. Ensuite, les enfants en parlent à leurs parents. Pour nous, c'est porteur", souligne Jean-Marie, bénévole à l'association Prévention routière dans l'Indre.

- © Radio France - Jérôme Collin

Encore trop d'imprudences de la part des cyclistes ?

Une action de prévention qu'il est utile de mettre en place. Car il reste trop de comportements imprudents, selon les forces de l'ordre. "En général, les cyclistes adultes s'affranchissent du code de la route : pas de feu rouge, pas de stop, pas de trottoir, pas de sens interdit...", énumère Michel Cassagne, directeur départemental de la sécurité publique dans l'Indre. Il rappelle plusieurs règles essentielles de sécurité : "c'est mieux de mettre le casque, il ne faut pas faire du vélo avec les écouteurs dans les oreilles parce qu'on n'entend plus rien, quand j'arrive à un rond-point, on fait attention", poursuit-il.