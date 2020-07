"Il faut qu'on retrouve nos voyageurs" : la SNCF et le Grand Est en opération reconquête dans les TER

Pour ce nouveau week-end de départs en vacances, il va y avoir du monde sur la route (Bison Futé voit rouge dans le sens des départs pour ce samedi). Du monde aussi dans les gares, mais moins que d'habitude. L'épidémie a mis un coup d'arrêt brutal au développement des trains régionaux et la peur du virus vide les wagons.

50% de fréquentation dans le Grand Est

Même si le trafic est de retour à la normale ou presque, on ne compte que 40% du nombre de voyageurs habituels en France à cette époque. On atteint les 50% dans le Grand Est. C'est donc pour inverser la tendance que la SNCF et les régions lancent, pour cet été, plusieurs offres et réductions.

L'opération cible avant tout les jeunes avec la vente d'un pass voyages illimités, réservé aux 12-25 ans jusqu'à la fin du mois d'août. Plusieurs milliers de tickets à 29 euros ont déjà été vendus. "Je veux 200.000 voyageurs de plus chaque jour dans mes trains, c'est ça que je cherche," rappelle Franck Lacroix, le directeur général TER, de visite en Moselle cette semaine. On a, à la sortie du Covid, un grave problème d'attractivité du train. L'année dernière, il y avait effectivement beaucoup plus de monde. Il faut donc qu'on retrouve nos voyageurs."

à lire aussi Des billets de trains vendus chez un buraliste à Rémilly : une première en Moselle

L'occasion, aussi, de voyager sur de longues distances, à condition d'avoir le temps. Pour un Metz - Perpignan, comptez 14h30 de trajet, en passant par Nancy, Dijon, Lyon, Avignon et Narbonne. "Faut prendre son temps et c'est très bien de prendre son temps, lance Franck Lacroix. Enfin, écoutez, en vacances, qu'est-ce que vous voulez de mieux ? Vous regardez le paysage, vous discutez ! Le TER c'est aussi un lieu de vie."

"Plus de voyageurs pour ne pas supprimer des lignes"

Ce pass estival est également accessibles aux abonnés, sans compter les deux millions de billets TER vendus à moins de 10 euros. "Notre objectif, c'est de ne pas se satisfaire de cette situation avec une baisse de la fréquentation pour pouvoir dire ensuite qu'on va supprimer des lignes, prévient David Valence, le vice-président de la région en charge des transports. Nous devons être dans une stratégie de reconquête. Il faut que les habitants du Grand Est reprennent le train. Et ils sont en sécurité dans le train."

Fermer des lignes régionales parce qu'il n'y a pas assez de voyageurs ? "C'est hélas une situation qu'on a connue dans le passé, ajoute le maire de Saint-Dié-des-Vosges. Depuis 2016, la région fait tout pour rouvrir des lignes ferroviaires, y compris des lignes qui ont des problèmes d’infrastructures ou qui ont été suspendues. C'est vrai entre Nancy et Contrexéville, c'est vrai entre Épinal et Saint-Dié, et ce sera vrai demain entre Metz et Trêves. On ne veut pas faire ce qui a été fait parfois dans le passé, c'est-à-dire : aller vers moins d'offres parce que cela coûterait plus cher. Il faut être très volontariste et aller chercher de nouveaux clients.

"Plus de voyageurs pour éviter la voiture"

La SNCF et la région Grand Est insistent également sur l'argument écologique : plus de voyageurs dans les trains, c'est aussi moins d'automobilistes sur la route. "Le coronavirus ne peut pas être un facteur d’accélération de la catastrophe écologique en poussant les usagers vers la voiture individuelle, met en garde David Valence. Il ne peut pas y avoir de transition écologique réussie, sans développement du train."

Pour cet été, la SNCF publie enfin une carte de France interactive. De nombreux de sites touristiques accessibles en TER y sont répertoriés. On en compte plus d'une centaine dans le Grand Est.