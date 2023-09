"Il faut que maintenant ça se traduise par des résultats" : Urgence POLT rappelle à la SNCF ses engagements

L'association "Urgence Ligne POLT" a tenu son conseil d'administration ce samedi à Uzerche. Elus, usagers et autres groupements ont fait le point sur les nombreuses difficultés rencontrées par les usagers sur la ligne de train Paris-Orléans-Limoges-Toulouse cet été.

ⓘ Publicité

"Des locaux qui tombent en panne, parce que des caténaires flanchent sous l'effet de la chaleur ou des trains supprimés, parce qu'il n'y a pas de clim dans les wagons… Tout ça, ce sont des problèmes de maintenance qui sont liés à un manque de personnel puisqu'on a passé des années et des années à supprimer des personnels pour soi disant rentabiliser à la SNCF. Les matériels qui roulent sur la ligne POLT auraient dû être changés il y a dix ans, il y a quinze ans. Donc vous avez tous ces aléas, alors que les trains doivent rouler encore au moins deux ou trois ans" explique Claude Sandrier, le président de l'association.

À lire aussi Ligne POLT : de nombreux trains retardés et supprimés ce jeudi dans le Limousin

Une solution pour la chaleur et pour le givre

"Il faut vraiment qu'il y ait un effort très fort du point de vue de la maintenance. Maintenant, la SNCF nous dit c'est leur priorité. Ils nous l'ont dit pour le givre. Apparemment, ils ont agi, ils ont trouvé les moyens, mais il faut maintenant que ça se traduise par des résultats" insiste-t-il. Lors du dernier comité de pilotage de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse à Brive en juin dernier, la SNCF a annoncé un renforcement des mesures de lutte contre le givre pour l'hiver prochain.

Parmi les sujets abordés : le plan Borne, qui prévoit un investissement massif dans le secteur ferroviaire : 8,6 milliards d’euros au titre du volet « mobilité » des contrats de plan Etat-régions 2022-2027. Un projet dont est exclut pour l'instant la ligne POLT.

À lire aussi Le financement pour la modernisation de la ligne de train POLT toujours bloqué à quai

"On demande une baisse des tarifs...de 50%"

"Ce qu'on demande, c'est de prendre en compte la ligne POLT dans ce plan et qu'on obtienne des crédits pour une nouvelle phase de modernisation. C'est à dire, faire passer à 14 allers-retours, au lieu des 9, 10 et 11 prévus. Ça permettrait de faire au moins cinq arrêts par gare. Le PDG de la SNCF demande un doublement par deux du nombre d'usagers d'ici 2030. Donc il faut des matériels supplémentaires pour transporter les gens et en plus, nous, on demande une baisse des tarifs, au moins pendant la période des travaux, de 50 %, de manière à favoriser le transport ferroviaire. Dans le cadre du plan Borne, on demande aussi le renouvellement de tous les caténaires" détaille le président de l'association.

L'association a prévu d'adresser une demande au préfet de Nouvelle-Aquitaine pour faire partie de ce futur plan Borne sur la mobilité.