"Il faut réinterroger le modèle de l'aéroport de Poitiers", affirme Gilles Morisseau, le maire de Biard

Une concertation a été lancée par le Grand Poitiers pour définir l'avenir de l'aéroport Poitiers-Biard. Le constat est accablant : le trafic aérien est au plus bas et sa gestion coûte cher. Mais selon Gilles Morisseau, vice-président de la communauté urbaine, l'aéroport ne "doit pas disparaître".

Comment faire redécoller l'aéroport Poitiers-Biard ? La concertation lancée par la communauté urbaine doit en tous cas permettre d'en dessiner le futur. Et la majorité actuelle veut changer les choses, parce que l'aéroport continue d'être en déficit de passagers. La crise sanitaire a entraîné une baisse de trafic de 83%, mais la chute était déjà à l'œuvre depuis plusieurs années. 90.000 voyageurs par an selon Grand Poitiers. Bien loin des 150.000 promis par Vinci et de 170.000 de Sealar. Mais pas question de voir disparaître l'aéroport selon Gilles Morisseau, maire de Biard et vice-président de la communauté urbaine, charge de la voirie. Il était l'invité de France Bleu Poitou ce mardi 9 novembre.

"C'est une infrastructure importante. On a des usages qui sont à questionner, sur la question commerciale, mais on a aussi des usages qui sont évidents, comme les vols sanitaires, comme les vols qui peuvent être attachés à la sécurité civile, à la défense. On doit questionner le monde économique, savoir quels sont leurs besoins de transport", estime Gilles Morisseau. La concertation, dont le coût de 45.000 euros est pris en charge par la communauté urbaine, s'adresse notamment aux chambres d'industrie, associations d'entrepreneurs ou encore aux Poitevins. "C'est un gros chantier", affirme le maire de Biard, qui dit ne s'interdire aucun scénario : "On a cette volonté de réinterroger le modèle. C'est vraiment une volonté positive de construire. Et c'est pour ça qu'on veut le faire collectivement et surtout avec un regard extérieur."

Conclusions attendues en février 2022

Grand Poitiers a donc sollicité l'entreprise Darwin, qui avait réhabilité la caserne Niel à Bordeaux. "Ç'a été une expérience réussie de transition d'une friche industrielle, ce qui n'est pas du tout le cas de l'aéroport. Ce n'est pas le même contexte, mais ils ont une expérience et on veut voir ce qui se fait ailleurs et comprendre quels sont les avenirs possibles pour la plateforme", détaille Gilles Morisseau.

Darwin doit rendre ses conclusions d'ici février 2022, ce qui doit ensuite permettre aux acteurs locaux d'engager d'éventuelles transformations sur le site.

Gilles Morisseau, maire de Biard et vice-Président de Grand Poitiers en charge de la voirie, invité de la matinale de France Bleu Poitou. Copier