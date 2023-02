"Il faut revaloriser la profession" : face à la pénurie, un maire de Moselle devient chauffeur de bus

Il fait encore nuit quand Pascal Jost récupère son bus, garé juste à côté du stade de Veckring, commune de 700 habitants, entre Thionville et Bouzonville. "Il est 7h51 donc on ne va pas tarder à partir. Vous serez témoin que je respecte les horaires !", rigole celui qui est aussi... le maire de la commune ! À 56 ans, Pascal Jost a été licencié de l'usine dans laquelle il travaillait depuis des années, à Basse-Ham. Pour sa reconversion, il a choisi le métier de chauffeur de bus scolaires. Et l'élu ne s'est pas lancé dans le secteur par hasard.

ⓘ Publicité

"J'ai vu dans beaucoup de médias qu'il manquait des chauffeurs de bus : 8.000 en France et à peu près 300 rien que dans la région", explique Pascal Jost. "J'ai donc décidé de passer le permis pour conduire les élèves de ma commune. Depuis un mois, je me sens très utile pour redévelopper ces transports en commun. Je pense surtout qu'il faut valoriser la profession. Si les habitants voient que le maire conduit le bus, j'espère que ça va montrer l'exemple."

Une profession "modulable"

Le maire de Veckring espère aussi montrer la réalité du métier à ses administrés. "On peut très bien exercer deux professions en même temps. On n'est pas forcément contraints de travailler huit heures à la suite. On peut rouler deux ou trois heures, être libre cinq ou six heures et retravailler le soir. C'est quand même assez modulable !" Chaque jour, le maire parcourt entre 250 et 300 kilomètres avec son bus. Ce qui permet à l'élu local de gérer les dossiers courants en mairie le reste du temps. "Car je n'ai pas de services pour s'en occuper !", rappelle-t-il.

"Le fait que Monsieur le maire prenne le volant du car et se montre comme ça, cela permet aux usagers de se dire que même la fonction de maire est compatible avec le métier de conducteur de car", se réjouit Kévin Marin, responsable de site chez Transdev pour la Moselle. "Donc si même la fonction de maire le permet, c'est qu'il doit y avoir d'autres possibilités qui permettent d'associer une activité à celle de conducteur de car." Il espère que "de nombreuses personnes, qui ont besoin de compléments de salaire ou simplement d'un lien social s'ils sont à la retraite, vont pouvoir se dire 'pourquoi pas moi ?'"

Le maire a directement contacté l'entreprise Transdev pour commencer une formation de chauffeur de bus. © Radio France - Bastien Munch

Repérer les erreurs de signalisation

Après deux mois de formation, les gestes de Pascal Jost au volant sont encore un peu hésitants. "Je confonds parfois l'un des freins et la manette des essuie-glace", sourit-il, avant de couper court à la discussion. "Ah, regardez ! On arrive devant ma deuxième maison : voici la mairie de Veckring !" Le maire a carrément l'impression de redécouvrir sa commune depuis qu'il conduit un bus. "De là-haut, on voit beaucoup mieux les erreurs qu'on peut faire quand on implante de nouvelles signalisations", explique-t-il. "Rien qu'ici, vous voyez, on est sur un nouveau rond-point. Et il y a une erreur dans le nom du village sur le panneau ! Ils ont écrit 'Veckering' au lieu de 'Veckring'."

À lire aussi Pour attirer des conducteurs en Moselle, cette entreprise propose même d'aider à trouver des logements

"Vous me devez 3,60 euros", dit Pascal Jost à un Veckringeois qui monte à bord. "C'est bien ça ?", hésite-t-il. "Non, c'est 2,60 euros d'habitude...", lui répond le jeune homme. Parmi les habitants qui empruntent cette ligne, beaucoup sont d'ailleurs surpris de voir leur maire au volant. "Au début, ça m'a fait bizarre que ce ne soit plus mon chauffeur habituel, mais le maire", avoue Océane, 15 ans. "Mais au final, il n'y a pas vraiment de différence !"

"Les enfants se calment quand ils savent que je suis le maire"

Ce statut de maire sert surtout à Pascal Jost quand il emmène les enfants à l'école. "Ils sont assez bruyants dans le bus", raconte-t-il. "Mais certains disent 'attention c'est le maire qui conduit !' Alors, les enfants se calment. Quand ils savent que je suis maire, ils me respectent un peu plus que si j'étais simple chauffeur." L'un d'eux lui a d'ailleurs laissé un petit dessin il y a quelques jours : "Vous êtes le meilleur chauffeur du monde entier Pascal", lit l'élu. De quoi lui donner plein de motivation avant de commencer sa journée en mairie.

Pour recruter de nouveaux conducteurs , l'entreprise Transdev organise un petit-déjeuner public, le 21 mars, pour faire découvrir sa palette de formations. L'événement se déroulera au siège de la société, à Metz-Borny. Si vous êtes intéressé.e, il faut s'inscrire en contactant Transdev.